VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis

Noua Miss Italia 2026 este Sarah Rizea, o tânără de 18 ani de origine română, sportivă la echipa „Fiamme Oro” a Poliției de Stat, specializată în înot artistic, scrie ziarul italian Corriere della Sera. Sarah a fost votată în cadrul unei gale care a avut loc luni seara.

Sarah a câștigat deja aproape 100 de medalii în competițiile sportive.

Tânăra a dedicat victoria la Miss Italia familiei sale din Italia și din România

Sarah Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007 la Moncalieri și s-a mutat la vârsta de 11 ani la Vado Ligure, în provincia Savona. Tatăl ei, Marian, este tâmplar specializat în ferestre și uși, iar mama ei, Alina, lucrează la Secția de Poliție din Savona, în cadrul Biroului de imigrare.

Convocată la Naționala Italiei

Sarah practică înotul de la vârsta de 8 ani și a fost convocată pentru prima dată în echipa națională în 2021. „Îmi amintesc și acum emoția de nedescris, inima care bătea cu putere și lacrimile de bucurie. În acea vară am înțeles că fiecare sacrificiu, fiecare trezire în zori și fiecare oră de antrenament au meritat efortul”, a povestit Sarah.

Deși se declară bucuroasă că a câștigat Miss Italia, Sarah are un vis mai mare: Jocurile Olimpice.

Bunicii tinerei locuiesc încă în România. „Da, acolo locuiesc bunicii mei; am fost acolo ultima oară acum mai puțin de un an”. Sarah are și o soră, Karina, de 15 ani.

Sarah a dedicat victoria familiei. „Familiei mele de aici, care m-a susținut încă de la început. Și părții din familie care se află în România”.