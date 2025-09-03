VIDEO La parada fără precedent din Beijing, China a dezvăluit lumii arma pe care a ascuns-o până acum. Experții militari au un semn de întrebare

Arma cu laser expusă de China la Beijing. FOTO: GREG BAKER / AFP / Profimedia

Expunând rachete modernizate, dotate cu arme nucleare și cu o rază de acțiune aproape globală, lasere pentru apărare antiaeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare cu cea mai mare paradă militară organizată vreodată, miercuri, scrie Reuters.

Președintele chinez Xi Jinping a găzduit miercuri o paradă militară în centrul Beijingului pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Analiștii militari și diplomații spun că evenimentul, fără precedent prin amploarea sa, a transmis mai multe mesaje – către SUA și aliații săi, către vecinii Chinei, plus către puterile regionale India și Rusia, precum și către țările care ar putea fi interesate de achiziționarea de tehnologie chineză.

Armata Populară de Eliberare a Chinei a expus o serie de arme noi, într-o demonstrație a forței sale militare în creștere și a capacității de a-și proiecta puterea departe de coastele țării.

Într-o scurtă analiză, cotidianul britanic The Telegraph a observat o armă laser – cel mai puternic laser, potrivit propagandei chineze – pe care Beijingul l-a ținut mai degrabă secret până acum.

Rachete

China a prezentat rachete cu capacitate nucleară care pot fi lansate simultan de pe mare, uscat și aer, etalându-și pentru prima dată „triada” de capacități nucleare.

Printre acestea se numără racheta cu rază lungă de acțiune Jinglei-1, racheta intercontinentală lansată de pe submarin Julang-3 și rachetele intercontinentale Dongfeng-61 (DF-61) și Dongfeng-31 – arme care reprezintă „asul” strategic al Chinei pentru a proteja suveranitatea și demnitatea țării, a relatat Xinhua.

Racheta Dongfeng-5C (DF-5C) prezentată miercuri este cea mai recentă versiune a unui program de rachete început de China în anii 1970. Racheta este alimentată cu combustibil lichid și este capabilă să lanseze mai multe focoase independente asupra unei singure ținte.

Parada a prezentat rachete hipersonice anti-navă pe care China le-a testat anterior împotriva unor machete ale portavioanelor americane. Printre acestea s-au numărat Yingji-19, Yingji-17 și Yingji-20.

Alte rachete prezentate au inclus rachete de croazieră – Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 – și alte rachete hipersonice Yingji-21, Dongfeng-17 și Dongfeng-26D, despre care mass-media de stat din China a afirmat că sunt echipate cu „capacități de luptă în toate condițiile meteorologice”.

Arme laser

China a dezvoltat arme laser ca mijloc de apărare împotriva atacurilor cu drone. Gama completă de sisteme anti-drone prezentate la paradă a inclus un tun cu rachete, arme laser de mare energie și arme cu microunde de mare putere.

Presa de stat a anunțat că acestea reprezintă o „triadă” a sistemelor anti-drone ale Armatei Populare de Eliberare.

Cotidianul britanic a scris că oficialii occidentali au urmărit cu atenție, probabil, dezvăluirea, în cuvintele propagandei chineze, a „celui mai puternic sistem laser de apărare antiaeriană din lume”.

„Ori de câte ori China prezintă noi tehnologii sofisticate este bine să ne amintim că (n ciuda progreselor evidente) ar trebui să fim puțin precauți în privința faptului că au cele mai bune echipamente sau că știu cum să le folosească”, a declarat Rob Peters, cercetător principal la Heritage Foundation, un think tank cu sediul la Washington, citat de The Telegraph.

Drone

La paradă, China a prezentat de asemenea drone care pot opera sub apă și în aer, inclusiv drone care pot fi utilizate pentru recunoaștere și pentru a lovi ținte.

În plus, Beijingul a prezentat elicoptere fără pilot concepute pentru a fi lansate de pe nave.

Sistemele maritime includeau submarine, nave de suprafață și un sistem de minare.

Armata Populară de Eliberare a Chinei nu a mai fost testată în luptă de la ultimul său război din 1979, pe care l-a pierdut.

Cu toate acestea, parada din acest an vine la doar câteva luni după ce Pakistanul a folosit arme fabricate în China, avionul de vânătoare J-10 și racheta PL-15, pentru a doborî, aparent, un avion Rafale fabricat în Franța, aparținând forțelor aeriene indiene.

Tehnologia chineză în domeniul dronelor și-a dovedit, de asemenea, eficacitatea pe câmpul de luptă din Ucraina, atât în cazul dronelor Mavic ieftine, cu rază scurtă de acțiune, utilizate de ambele părți, cât și în cazul dronelor kamikaze cu rază lungă de acțiune, utilizate intens de armata lui Putin.

„Un mesaj de avans tehnologic și putere militară pe toate fronturile”

„În ciuda tuturor întrebărilor operaționale care înconjoară unele dintre aceste noi elemente, China a transmis un mesaj de avans tehnologic și putere militară pe toate fronturile – într-adevăr, strategii rivali au multe de înțeles”, a declarat Alexander Neill, analist de securitate din Singapore, citat de Reuters.

James Char, specialist în apărare chineză la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore, a declarat și el că gama cuprinzătoare de arme noi prezentate a evidențiat determinarea armatei chineze de a controla mările din apropiere în orice conflict potențial cu SUA.

„Combinația dintre dronele (maritime) pe care le dețin și rachete va crea o zonă în care navele militare străine nu vor putea nici măcar să intervină în cazul unei situații de urgență”, a declarat Char.

Noile drone în formă de torpilă și gama de arme hipersonice care pot fi lansate de pe uscat, mare și aer, spun analiștii, ar reprezenta o amenințare serioasă pentru SUA și partenerii săi, în special atunci când sunt combinate cu numărul tot mai mare de rachete balistice cu rază medie de acțiune DF-26, care ar putea viza nave și baze precum Guam.

Dincolo de demonstrația impecabilă de precizie și disciplină prezentată la paradă, rămân semne de întrebare cu privire la capacitățile complete ale noilor arme, a spus Char.

Analiștii au remarcat de mult timp că China ar trebui să asigure în mod eficient controlul asupra Mării Chinei de Sud și de Est în orice conflict legat de Taiwan pentru a-și asigura succesul – o sarcină deloc ușoară, având în vedere dominația navală tradițională a SUA în Asia de Est.