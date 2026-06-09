VIDEO. Lansare surpriză făcută de Delia. A luat unul dintre cele mai apreciate cântece ale sale și l-a transformat. Filmări la Palatul Parlamentului

Cântăreața a lansat varianta simfonică a piesei „Analog” împreună cu Orchestra Simfonică București, condusă de Andrei Tudor, se arată într-un comunicat de presă.

Andrei Tudor a rescris piesa pentru această versiune de orchestră, iar Delia a fost acompaniată de tenorul Bogdan Mihai și de peste 70 de instrumentiști,

Piesa în varianta inițială este compusă de Delia cu Alex Cotoi, versuri Delia și producție Alex Cotoi. Piesa are aproape 2 milioane de vizualizări pe contul oficial de YouTube.

Recent, Delia a lansat o altă melodie, „Petale” cu Irina Rimes. Este prima colaborare dintre cele două, iar acest videoclip a strâns aproape 2.4 milioane de vizualizări.