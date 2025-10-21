VIDEO Lavinia Vlad va fi externată după 90 de zile din spitalul de arși din Belgia: „Mulțumesc tuturor care ați crezut că voi lupta/ Să aveți parte de lucrurile minunate pe care le oferiți”

Lavinia Vlad, fosta pacientă din Centrul de Arși de la Floreasca ce apoi a fost transferată în Belgia ca urmare a neregulilor constatate la spitalul din București, va fi externată în cursul zilei de miercuri, la 90 de zile de la transfer. Prin intermediul surorii sale, Alina Alexandru, Lavinia a transmis un mesaj tuturor celor care au susținut-o în această perioadă.

„Ziua 143… 53 zile în România și 90 zile în Belgia. AMR 1 zi până la externare! Pff, azi scriu tremurând, exact ca la început. Doar că azi altele sunt emoțiile care ne copleșesc.Ne pregătim de momenul externării, de momentul în care va ajunge acasă și își va putea îmbrățișa copiii (…) Azi simțim nevoia să ne tot spunem reciproc că totul e real, că mâine chiar plecăm, că am reușit”, a scris, pe Facebook, Alina Alexandru.

Ea a postat un scurt clip cu mesajul surorii sale adresat celor care au susținut-o în această perioadă.

„Astăzi, după 90 de zile după sosirea în Belgia, plâng de fericire pentru că urmează să fiu externată și să plec acasă la copii. Doresc să mulțumesc tuturor celor care ați făcut posibilă această zi, celor care ați crezut că voi lupta și voi reuși. Vă sunt extrem de recunoscătoare și vă doresc să aveți parte de aceleași lucruri minunate pe care le oferiți”, a spus Lavinia Vlad.

În comentarii, au fost postate imagini și cu prima alergare făcută de Lavinia Vlad după accidentul suferit.

Cum a izbucnit scandalul de la Spitalul Floreasca

Scandalul legat de modul în care sunt tratați pacienții de la Centrul de Mari Arși de la Spitalul Floreasca a izbucnit tot în urma unor dezvăluiri făcute de Alina Alexandru care a postat pe Facebook imagini cu gândaci în interiorul spitalului și a acuzat faptul că pacienții nu primesc nici măcar suficiente analgezice. Alexandru a fost și pacientă a Centrului întrucât a donat piele pentru sora ei.

Aceasta, o pacientă cu arsuri grave pe 70% din suprafața corpului internată de la începutul lunii iunie la Floreasca, după o explozie a centralei din locuință, a fost transferată săptămâna trecută la un centru pentru mari arși din Belgia, după ce Fundația Metropolis a strâns 100.000 de euro pentru transferul său.

Dezvăluirile surorii sale au determinat reacția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a dispus demararea a trei controale diferite.

„Am citit cu mare atenție scrisoarea deschisă a pacientei. Mărturia ei este cutremurătoare. Este inacceptabil, inadmisibil, ca în România anului 2025 un pacient să sufere de durere strigând după ajutor. Nu există scuză care să justifice lipsa empatiei și a unui tratament corespunzător al durerii. Am sesizat oficial Colegiul Medicilor din România și am cerut declanșarea unei anchete disciplinare privind aplicarea protocolului terapeutic de analgezie în acest caz”, scria Rogobete pe Facebook, pe 28 iulie.

Medicii belgieni au descoperit că Lavinia – pacienta cu arsuri pe 70% din corp internată 53 de zile în singurul centru din România autorizat să trateze mari arși – este infectată cu Candida auris, altă formă decât benigna „candida”. Termenul folosit în spitalul din Charleroi este „molimă”, conform Alinei, sora pacientei, precum și încă unei surse HotNews care a discutat cu un medic din spitalul din Belgia. În Centrul de Arși al Spitalului „Floreasca”, unde a fost internat inițial tânăra, a fost declarat,vineri, focar de Candida Auris.