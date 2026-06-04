VIDEO Mai mulți răniți după ce au cedat roțile unui avion pe aeroportul din Frankfurt

Roțile unui avion Boeing 787, operat de Lufthansa, au cedat pe aeroportul din Frankfurt, Germania, joi, 4 iunie 2026 / captură X @Flightradar24

Mai mulți membri ai personalului au fost răniți, joi, când trenul de aterizare al unui avion de pasageri Boeing 787 a cedat neașteptat în zona unei porți de aterizare de la aeroportul din Frankfurt, conform anunțului făcut de operatorul aeronavei, Lufthansa, a transmis Reuters.

„Pasagerii încă nu se îmbarcaseră”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei germane într-un comunicat transmis prin e-mail, precizând că la momentul incidentului se aflau la bordul avionului membri ai echipajului și ai personalului de la sol.

„Mai mulți membri ai personalului au fost răniți și primesc în prezent îngrijiri medicale”, a adăugat compania.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS — Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

Un fotograf Reuters a observat mai multe vehicule de urgență în zona aeronavei.

Lufthansa a precizat că avionul urma să decoleze spre Los Angeles, Statele Unite.

„Investigăm în prezent circumstanțele exacte împreună cu autoritățile relevante”, a mai declarat compania.

Avionul Boeing 787, gamă din care Lufthansa operează varianta 787-9, este o achiziție relativ nouă pentru grup, care intenționează să elimine treptat avioanele mai puțin eficiente și să își simplifice flota.