VIDEO Marea Neagră, văzută din spaţiu – imagini surprinse de capsula Orion în timpul misiunii Artemis II

Ambasada României în Statele Unite a publicat imagini cu Marea Neagră surprinse de nava spaţială Orion în timpul misiunii Artemis II a NASA.

„O privelişte rară a Mării Negre… din spaţiu. Aceste imagini uimitoare, surprinse de nava spaţială Orion în timpul misiunii Artemis II, dezvăluie Marea Neagră din orbită – vastă, de un albastru intens şi de o forţă tăcută”, scriu reprezentanţii ambasadei într-o postare pe Facebook.

Ei menționează totodată că România, situată de-a lungul ţărmului vestic al Mării Negre, are o coastă de doar 225-245 km, cea mai scurtă dintre ţările riverane.

„La această frontieră, Delta Dunării se întâlneşte cu marea – cel mai nou teritoriu al Europei şi unul dintre cele mai bogate ecosisteme din lume din punct de vedere al biodiversităţii, care se extinde constant pe măsură ce râul remodelează ţărmul. În apropiere, Constanţa, fondată ca vechea colonie greacă Tomis în jurul anului 600 î.Hr., se ridică ca unul dintre cele mai vechi oraşe locuite neîntrerupt din regiune”, se mai arată în postarea ambasadei române, citată de News.ro.

„Privită din spaţiu, Marea Neagră pare atemporală. De la sol, ţărmul României dezvăluie cât de multă istorie, natură şi viaţă se întâlnesc la marginea sa”, au afirmat reprezentanţii ambasadei.