VIDEO: Marina americană a preluat controlul asupra unui cargou iranian în Golful Oman

Marina militară americană a deschis focul asupra unei nave cargo iraniene care încerca să forțeze blocada porturilor iraniene impusă de Statele Unite și a preluat controlul asupra acesteia, a afirmat duminică președintele Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social, notează AFP, preluat de Agerpres.

Nava cargo Touska, sub pavilion iranian, „a încercat să forțeze blocada noastră maritimă și a plătit prețul”, a scris președintele american. Un distrugător american a interceptat nava de marfă „în Golful Oman și i-a ordonat să se oprească”, dar când echipajul a refuzat să se supună, nava de război a imobilizat-o deschizând focul asupra sălii motoarelor, iar „pușcașii marini americani au acum controlul asupra navei”, a mai scris Donald Trump