VIDEO Melania Trump, reacție neașteptată la Casa Albă în subiectul Epstein: „Nu am fost victima lui”

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a negat vehement joi că a avut vreodată vreo legătură cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și cu complicea sa Ghislaine Maxwell, solicitând audieri în Congres pentru supraviețuitorii traficului sexual al lui Epstein, transmite The Guardian.

Nu este clar ce acuzații specifice au determinat-o pe Melania Trump să răspundă public. Ea și-a rostit declarațiile neașteptate în aceeași cameră pe care Donald Trump a folosit-o pentru a se adresa națiunii cu privire la războiul din Iran săptămâna trecută.

În declarațiile făcute, Melania Trump a negat zvonurile online conform cărora Epstein i-ar fi prezentat-o lui Donald Trump, numindu-le „încercări răutăcioase de a-mi defăima reputația”.

„Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein. Nu sunt victima lui Epstein. Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”, a spus Melania Trump.

Prima Doamnă a SUA a continuat spunând că ea și președintele Trump au fost invitați la aceleași petreceri ca și Epstein „din când în când”, deoarece „suprapunerea în cercurile sociale este comună în New York City și Palm Beach”. Dar a negat în mod specific că e-mailurile ei către Maxwell au fost ceva mai mult decât „corespondență ocazională”.

BREAKING: "I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane and never visited his private island." -First Lady Melania Trump pic.twitter.com/PPvpC9XFzg — Fox News (@FoxNews) April 9, 2026

Melania Trump spune cum l-a întâlnit pe Epstein

În declarația sa, Melania Trump a explicat că l-a întâlnit pe Epstein pentru prima dată abia în anul 2000, la o petrecere la care a participat împreună cu soțul ei. La acea vreme, era cunoscută sub numele de Melania Knauss.

„Nu l-am întâlnit niciodată înainte pe Epstein și nu aveam cunoștință de acțiunile sale infracționale”, a spus Melania Trump.

„Numeroase imagini și declarații false despre mine și Epstein circulă pe rețelele de socializare de ani de zile. Fiți precauți cu privire la ceea ce credeți”, a mai spus ea.

Dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție la începutul acestui an conțineau într-adevăr un scurt schimb de replici care părea să fie între Melania Trump și Maxwell. Acesta era semnat: „Cu dragoste, Melania”.