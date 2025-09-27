VIDEO Miting electoral soldat cu zeci de morți în India. Candidatul este o vedetă de cinema

Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă la un miting electoral al actorului Vijay, în statul Tamil Nadu din India, informează Reuters.

Ministrul-șef din statul Tamil Nadu, MK Stalin, a spus că printre victime sunt opt copii și 16 femei, care au murit în districtul Karur, la un miting electoral al formațiunii din care face parte Vijay, anume Tamilaga Vettri Kazhagam.

Vijay, o vedetă a cinematografiei tamile din ultimele decenii, a atras mari mulțimi la manifestațiile organizate de partidul pe care l-a lansat în 2024, formațiune de opoziție atât față de partidul DMK, de guvernământ în Tamil Nadu, cât și față de partidul Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi. Actorul făcea campanie pentru alegerile statale care urmează să aibă loc la începutul anului 2026.

''This is the sole responsibility of Police. This is not the first time Vijay has conducted a rally. He always attracts huge crowds, but why did the police fail to estimate the number of people in attendance'': @DrTamilisai4BJP@SuyeshaSavant @Akshita_N #TVKVijay #Karur pic.twitter.com/tIrUBdnX6h — IndiaToday (@IndiaToday) September 27, 2025

Clipuri publicate de media locaă arată mii de oameni în jurul unui vehicul de campanie în care Vijay este văzut vorbind din picioare. Actorul a aruncat sticle de apă către oamenii care erau pe cale să leșine și apoi a cerut ajutorul poliției când mulțimea a devenit incontrolabilă

„Nefericitul incident din timpul unui miting politic în Karur, Tamil Nadu, este profund întristător”, a spus primul-ministru Narendra Modi într-o postare pe X.

Cel puțin 44 de medici din districtele învecinate Tiruchirappali și Salem au fost trimiși în Karur.

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay au generat îngrijorări legate de securitate. Cel puțin șase decese au fost menționate în presă după prima manifestație organizată de partidul său după lansarea acestuia în octombrie anul trecut.

În pofida restricțiilor impuse de poliție, legate de mărimea convoiului și de schimbările de locație, prezența masivă a copleșit în mai multe rânduri infrastructura locală.