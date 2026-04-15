VIDEO Momentul când directorul unui liceu din SUA confruntă un tânăr care intră în școală cu pistoale semiautomate

Directorul unui liceu din SUA a oprit un atac armat. Foto: Captură video

Intervenția unui director de liceu din statul american Oklahoma a împiedicat o tragedie, după ce acesta a doborât la pământ un tânăr care intrase cu arme în școală și începuse să tragă. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere, transmite Fox News.

Incidentul a avut loc pe 7 aprilie în liceul Pauls Valley. Suspectul atacator a fost identificat ca fiind Victor Hawkins, un fost elev al liceului în vârstă de 20 de ani.

O înregistrare video surprinsă de o cameră de supraveghere arată momentul în care directorul liceului, Kirk Moore, sare asupra atacatorului și îl trântește la pământ. Directorul Moore a fost împușcat în picior în timpul confruntării și a fost transportat cu elicopterul la spital. El a fost între timp externat.

Moore și alți membri ai personalului didactic l-au imobilizat pe atacator până când forțele de ordine au sosit și l-au arestat pe Hawkins.

Conform unor documente judiciare obținute de Fox News, Hawkins a intrat în școală având două pistoale semiautomate încărcate.

După ce a intrat în școală, Hawkins a scos o armă și a strigat elevilor să „se pună la pământ”. Apoi a îndreptat o armă spre un elev și a încercat să tragă, dar arma a funcționat defectuos, conform documentelor judiciare.

Moore a alergat în hol după ce a auzit focuri de armă, unde Hawkins a tras asupra lui, lovindu-l în picior. Moore „s-a luptat apoi cu Hawkins pe o bancă și a reușit să-i ia pistolul din mână", potrivit documentelor judiciare.
























