VIDEO. Momentul de chicoteală al liderilor PSD de la Cotroceni înainte să apară președintele Nicușor Dan

PSD a fost reprezentat la vârf la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni pe fondul crizei din Coaliție.

Sorin Grindeanu, Marian Neacșu și Claudiu Manda au fost cei trei lideri care au participat la discuția cu președintele Dan.

Jurnaliștii prezenți la Cotroceni au surprins și un moment de chicoteală între cei trei lideri PSD înainte ca Nicușor Dan să intre în încăpere. Imaginile îi arată pe Grindeanu, Neacșu și Manda, relaxați, discutând și răzând.

Aceeași coaliție, alt prim-ministru

La finalul consultărilor, Sorin Grindeanu a făcut declarații de presă și a expus variantele partidului.

”Am expus în continuare ca una din soluţii să fie continuarea acestei coaliţii pro-europene, dar cu un alt prim-ministru, urmare a votului de luni. Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, PSD poate să treacă în opoziţie. Noi nesusţinând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunţat”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

El a precizat că PSD va respecta angajamentele internaţionale ale României indiferent dacă va fi la putere sau în opoziţie.

”Dincolo de viitoarea poziţie a PSD-ului la putere sau în opoziţie şi care cred că va fi clarificată în perioada următoare, evident că angajamentele internaţionale pe care România le-a luat indiferent cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care ţin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaţionale, indiferent de poziţia PSD la putere sau în opoziţie, noi susţinem respectarea acestor angajamente internaţionale şi cred că e un lucru care merită a fi spus”, a transmis Sorin Grindeanu.