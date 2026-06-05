VIDEO. Momentul în care doi șoricei plăpânzi bagă „frica” într-un urs prea curios la Putna. „Palpitații serioase”

Un urs pare surprins de doi șoareci atunci când îndepărtează un obiect ce pare din scânduri, potrivit unor imagini amuzante postate pe Facebook de Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

„Doi șoricei plăpânzi au reușit să-i dea palpitații serioase unui urs, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Putna”, se arată în mesajul Regiei. Imaginile au fost surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare instalate în zonă.

În ele, ursul pare surprins de cei doi șoareci de sub obiect, care fug ușor haotic chiar în direcția patrupedului mai mare, care dă înapoi.