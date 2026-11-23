Patronul FCSB a bruscat și jignit un jurnalist al postului de televiziune Antena 1 în această dimineață, chiar în fața bisericii sale din Voluntari, scrie Golazo.

Incidentul a avut loc în momentul în care reporterul Antena 1 l-a întrebat pe patronul FCSB dacă nu îi este teamă că îl va supăra pe Reghecampf, antrenorul FCSB.

Imediat după întrebare, Becali s-a dezlănțuit și a ajuns să-l îmbrâncească ușor pe jurnalist și să-i împingă microfonul.

„Bine, mă, tu de la ce televiziune ești? Antena. A, dacă ești de la Antena, lasă-mă în pace. Bine, mă, cârcoteală. Nu pui tu întrebări, ați venit să vă spun eu un punct de vedere. Nu-mi pui tu întrebări. Cine ești, tu, Moraru? Ești chestionator și tu? Hai lasă, pui întrebări să faceți mizerii și să inventați numai minciuni că vezi Doamne câștigă Becali nu știu câte milioane. Voi cu Antena mincinoasă! Antena este aici? Nu te mai primesc. Aici e proprietate privată. Dacă ești obraznic așa”, a mai spus Becali.

Incidentul poate fi vizionat de la minutul 1 în video-ul publicat de Prima Sport.

Becali, tot mai multe incidente cu jurnaliști în ultima vreme

În urmă cu o seară, Becali îl jignise în direct la Digisport 1 pe jurnalistul Remus Răureanu, moment în care moderatorul Vali Moraru i-a închis telefonul și l-a scos din direct.

La începtul acestei luni, patronul FCSB, care este și deputat în Parlamentul României, lansase un val de jigniri la adresa unei jurnaliste de la publicația Context.