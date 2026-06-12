VIDEO. Momentul în care o familie din Bușteni descoperă că o ursoaică cu pui a intrat în casă: „A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”

O ursoaică cu pui a intrat de două ori, în ultimele două zile, într-o casă aflată la marginea pădurii din stațiunea Bușteni, animalele reușind de fiecare dată să ajungă la frigider și să se hrănească, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Mihai Văsii, fiul proprietarului locuinței.

”Ursul acesta a mai intrat și ieri în casă. Acolo locuiește tatăl meu, persoană în vârstă de 92 de ani. (…) A intrat ieri, a deschis frigiderul, a mâncat o cașcavea sau ceva de genul acesta. Azi la ora 12:00, din nou… (…) Astăzi din nou a venit ursoaica cu trei pui, a intrat în casă, iar a deschis frigiderul și se vede pe filmare…”, a precizat sursa citată.

Potrivit acestuia, tatăl său se afla în zona de demisol a casei atunci când animalele au intrat în locuință.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi care a îndepărtat animalele în pădure. Echipa de intervenție monitorizează zona în continuare, a precizat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova, Adelin Gurgui.

Aproape 300 de intervenții doar în Prahova

Jandarmii prahoveni au intervenit, în primele cinci luni ale anului, la peste 270 de sesizări pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor, numărul intervențiilor fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

”În anul 2026, în perioada ianuarie – mai, efectivele de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Prahova au executat un număr de 272 de intervenții pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, numărul intervențiilor fiind mai mare cu șapte față de aceeași perioadă a anului 2025”, arată datele comunicate anterior de IJJ, la solicitarea AGERPRES