VIDEO. Momentul în care un deputat reacționează nervos când este întrebat a cui este mașina de lux pe care o conduce: „Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?”

Eduard Virgil Koler este în prezent parlamentar AUR, iar în trecut, a lucrat potrivit dezvăluirilor făcute de site-ul de investigații Snoop, pe post de consilier al șefului firmei de pariuri Superbet, Sacha Dragic. Pe 24 septembrie 2025, Koler pleca de la Parlament cu mașină de lux, care nu apare în declarația sa de avere.

Este vorba de un model BMW XM, o mașină cu o valoare de piață de peste 150.000 de euro. Întrebat de Snoop dacă mașina îi aparține, parlamentarul Koler nu a dorit inițial să ofere vreun răspuns.

„Mai am două mașini. BMW-ul nu aparține statului român”, a fost primul răspuns primit de la Eduard Koler mai târziu, pe 1 octombrie. Apoi a intrat într-un birou, fără să ofere alte informații despre proprietarul BMW-ului cu care a plecat din parcarea Parlamentului.

Câteva ore mai târziu, tot pe 1 octombrie, a venit cu o precizare:

„Mașina despre care m-ați întrebat nu este a mea, este a unei firme, am închiriat-o, nu este mașina statului român. Ce vreți, dacă mergem cu mașinile statului român ne arătați cu degetul, dacă mergem cu mașini din altă parte, ne arătați cu degetul. Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii? Spuneți-ne. Nu vă pot spune cât plătesc chirie, nu aveți căderea să o faceți. Nu am absolut nimic de ascuns”, a susținut iritat deputatul AUR.

Reporterii Snoop au descoperit că BMW-ul XM aparține firmei EK Vanguard Vektor LTD SRL din Drobeta Turnu Severin. De la această firmă a încasat Eduard Koler, în 2024, un venit de doar 13.359 de lei în calitate de director.

