VIDEO. Momentul în care un ursuleț taie fața cicliștilor din Turul Ciclist al Sibiului

O parte dintre concurenții ediției din acest an ai Turului Ciclist al României au avut parte de senzații tari în etapa de luni.

Potrivit imaginilor postate pe Facebook, pe finalul etapei care ajungea la Bâlea Cascadă, un pui de urs i-a speriat pe cicliştii participanţi în Turul Ciclist al Sibiului, scrie ziarul local Tribuna. Ursulețul a apărut pe șosea, la doar câțiva metri de cicliștii Lorenzo Finn și Byron Munton.

Animalul a traversat șoseaua în viteză, dar cursa nu a fost afectată. Lorenzo Mark Finn a obţinut a doua victorie de etapă la profesionişti, după cea de ieri, de la Păltiniş, mai notează publicația locală.

Turul Ciclist al Sibiului are loc între 4-7 iulie. Competiția este transmisă de Digisport.