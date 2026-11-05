VIDEO Monica Dinu, Old Team Distribution: „Feminitatea este un atu, nu un dezavantaj în antreprenoriat”

Într-o industrie asociată tradițional cu prezența masculină, Monica Dinu a construit, alături de echipa sa, un business de import și distribuție de băuturi premium. După 16 ani de activitate în distribuție, antreprenoarea vorbește despre transformările pieței, investițiile în digitalizare și inteligență artificială, presiunea costurilor și locul femeilor în mediul de afaceri. Mesajul său pentru cele care se gândesc să înceapă un business este unul de încredere: feminitatea nu este un obstacol, ci poate deveni un atu.

Piața băuturilor premium din România s-a schimbat considerabil în ultimii ani, iar dezvoltarea unui business în acest sector a presupus adaptarea continuă la cerințele consumatorilor și la transformările economice. Pentru Monica Dinu, parcursul antreprenorial a început într-un moment important pentru piața locală: aderarea României la Uniunea Europeană, care a facilitat accesul la o varietate mai mare de produse și la condiții comerciale mai favorabile. „Am identificat nevoia de produse mai bune, premium. Asta a fost punctul de plecare în business-ul nostru. Am adus pe piață produse care nu se găseau până la momentul respectiv”, explică Monica Dinu.

Activitatea a început cu o companie de import, înființată cu trei ani înaintea firmei de distribuție. Ulterior, apropierea de consumator și de nevoile operatorilor din sectorul ospitalității a determinat dezvoltarea unui model de business diferit de cele existente pe piață. Astfel, compania Old Team Distribution a construit o ofertă care îmbină băuturile spirtoase și vinurile, atât locale, cât și internaționale, adresându-se inițial în principal operatorilor din industria HoReCa. Obiectivul? Furnizarea unui serviciu complet, adaptat cerințelor clienților.

Digitalizarea și inteligența artificială, investiții pentru viitor

Într-un sector în care eficiența operațională și capacitatea de adaptare pot influența direct competitivitatea, Monica Dinu consideră că investițiile în digitalizare reprezintă una dintre cele mai importante decizii de business luate în ultimii ani.

Compania pe care o conduce a alocat resurse financiare și timp pentru acest proces, inclusiv prin atragerea unor specialiști în automatizare și inteligență artificială. Miza este transformarea modului de lucru și creșterea eficienței operaționale. „Cred că viitorul distribuției va fi legat strâns de modul în care vom reuși să integrăm partea de inteligență artificială și de automatizare în serviciul nostru, pentru a ne crește eficiența și pentru a ne schimba modul de lucru, modelul de business”, spune antreprenoarea.

Pentru companiile antreprenoriale, adoptarea noilor tehnologii presupune nu doar investiții financiare, ci și capacitatea de a identifica oamenii potriviți și de a integra schimbările în activitatea de zi cu zi. În cazul distribuției, unde organizarea comenzilor, planificarea livrărilor și gestionarea resurselor sunt esențiale, digitalizarea poate contribui la optimizarea întregului proces.

Sustenabilitatea, între obiective și presiunea costurilor

Sustenabilitatea este o altă provocare pentru companiile de distribuție, mai ales într-un context economic caracterizat de costuri în creștere și de o predictibilitate redusă. Deși obiectivele de mediu sunt importante, Monica Dinu atrage atenția că acestea trebuie corelate cu sustenabilitatea economică a afacerii. „Cu toții ne dorim să devenim sustenabili, evident, dar trebuie să fim foarte atenți și la sustenabilitatea economică a business-ului nostru”, afirmă aceasta.

În opinia sa, companiile antreprenoriale pot contribui la reducerea impactului asupra mediului prin măsuri concrete, chiar dacă nu dispun întotdeauna de resursele necesare pentru investiții de amploare. Un exemplu este optimizarea rutelor de livrare, astfel încât să fie reduși kilometrii parcurși inutil. „Noi spunem că cel mai verde kilometru este cel pe care nu-l parcurgem, pentru că știm să ne organizăm atât de bine rutele și să ni le planificăm încât să nu fie nevoie să facem kilometri în plus”, explică Monica Dinu.

Dincolo de eforturile individuale ale companiilor, antreprenoarea consideră că sprijinul financiar și un cadru legislativ adecvat ar putea accelera tranziția către practici mai sustenabile. Printre soluțiile pe care le vede utile se numără accesul la finanțări pentru schimbarea flotei și reguli de livrare care să reducă timpul petrecut în trafic.

În același timp, deciziile de investiții trebuie luate ținând cont de realitățile economice. Pentru un business antreprenorial, echilibrul dintre obiectivele de mediu, costuri și competitivitate rămâne esențial.

Ce pot aduce femeile în leadership și antreprenoriat

Pentru Monica Dinu, contribuția femeilor în mediul de afaceri ține de diversitatea perspectivelor, empatie, atenția la detalii și capacitatea de a adopta o abordare echilibrată. Experiența acumulată în conducerea unei companii dintr-un domeniu în care bărbații au fost mult timp majoritari a ajutat-o să observe și schimbările de mentalitate din piață.

„Faptul că avem multiple roluri în societate (…) aduce mai multă, poate, empatie, mai multă atenție la detaliu, o abordare mai echilibrată”, spune antreprenoarea, care consideră că prezența femeilor în poziții de conducere și în antreprenoriat a devenit mai vizibilă, iar reticența față de colaborarea cu profesioniste sau cu firme conduse de femei s-a redus.

Un exemplu din propria experiență este introducerea femeilor în echipele de vânzări de băuturi, o decizie care reprezenta o noutate la momentul respectiv. „Noi, ca și companie de distribuție, am fost printre primii care au avut echipe mixte de oameni de vânzări. Am adus fete în zona de vânzări de băuturi, ceea ce era oarecum o noutate la vremea respectivă și s-a dovedit a fi un real succes”, povestește Monica Dinu.

În viziunea sa, diversitatea echipelor poate deveni un avantaj atunci când diferențele dintre oameni sunt valorificate, iar complementaritatea dintre femei și bărbați este gestionată eficient. Nu este vorba despre atribuirea unor calități exclusive unui gen, ci despre crearea unui mediu în care perspectivele și competențele diferite contribuie la performanța companiei.

„Feminitatea este un atu, nu un dezavantaj”

Unul dintre miturile pe care Monica Dinu își dorește să le demonteze este acela că femeilor le este în mod necesar mai greu să reușească în antreprenoriat. Prejudecățile persistă mai ales în industriile considerate tradițional masculine, unde prezența unei femei în fruntea unei companii poate fi privită cu scepticism.

Antreprenoarea le încurajează pe femeile și tinerele care iau în calcul deschiderea unei afaceri să nu își construiască deciziile pornind de la astfel de preconcepții. „Aș vrea să le ofer doamnelor sau tinerelor care vor să intre în antreprenoriat un pic de încredere și să le spun că eu cred că feminitatea este un atu, nu un dezavantaj”, afirmă ea.

În opinia sa, reușita în afaceri nu este determinată de gen, ci de capacitatea antreprenorului de a-și înțelege obiectivele și de a lucra consecvent pentru atingerea lor. „Cu reziliență, cu răbdare, cu multă pasiune, care e necesară pentru oricare antreprenor, lucrurile vor duce inevitabil spre obiectiv, spre succes, dacă ele sunt înțelese pe deplin”, spune Monica Dinu.

Un alt stereotip pe care îl contestă este ideea că anumite industrii ar fi rezervate bărbaților. Chiar dacă sectorul băuturilor continuă să aibă o prezență masculină importantă, experiența sa arată că femeile își pot găsi locul și pot construi afaceri performante și în aceste domenii. Pentru ea, provocarea nu este doar aceea de a demonstra că pot conduce o companie, ci și de a nu lăsa prejudecățile să le limiteze ambițiile înainte de a începe.

După 16 ani de activitate în distribuție, mesajul Monicăi Dinu este că antreprenoriatul presupune adaptare permanentă, investiții, răbdare și capacitatea de a lua decizii realiste. Iar într-o piață în schimbare, diversitatea și deschiderea către noi moduri de lucru pot deveni resurse importante pentru dezvoltarea unei companii.

Acest articol face parte din seria susținută de Calea BRD, platforma dedicată antreprenoriatului feminin pentru a inspira, informa și sprijini femeile care își doresc să construiască și să dezvolte propriile afaceri. Prin povești autentice, resurse utile precum Startarium, oferit de Impact Hub, și perspective relevante, Calea BRD aduce în prim- plan provocările, reușitele și oportunitățile din parcursul antreprenorial, contribuind la crearea unui mediu în care ideile femeilor prind contur și se transformă în afaceri sustenabile. Pentru mai multe informații despre produsele, serviciile și oportunitățile oferite antreprenoarelor de BRD-Groupe Societe Generale, vizitați www.brd.ro/calea-brd.

Material susținut de BRD