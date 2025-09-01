VIDEO Nicușor Dan, declarații la Chișinău despre primarul pro-rus Ion Ceban: Încă de când eram primar am fost sfătuit să nu-l primesc / Ceban, care are interdicție de a intra în România și în Schengen, e la Roma

Președintele României spune că, în perioada în care a fost primar al Capitalei Ion Ceban a încercat „de două-trei ori” să să întâlnească cu el, atunci când a venit la București, dar a fost avertizat să nu îl primească. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care luna trecută a primit interdicție de intrare în România și în tot spațiul Schengen, a anunțat duminică pe Facebook că se află la Roma, pentru câteva zile.

Nicușor Dan, care s-a aflat duminică în Republica Moldova, a fost întrebat, la ProTV Chișinău, despre motivele pentru care autoritățile de la București i-au interzis lui Ion Ceban să intre în România, pentru o perioadă de 5 ani.

„E o chestiune de securitate”

Președintele României a spus că este vorba despre aspecte ce țin de securitatea națională, iar raportul în acest caz conține fapte „suficiente”, conform deschide.md.

„E o chestiune de securitate și eu nu pot să spun mai multe. Bineînțeles, am fost informat de dosar înainte să se ia această decizie. E o chestiune de securitate și pentru ceilalți doi cetățeni ai Republicii Moldova”, a spus președintele Nicușor Dan la ProTV Chișinău.

El a explicat că, în perioada mandatului său de primar al Bucureștiului, a fost avertizat să evite orice întâlnire oficială cu Ion Ceban: „Eu am fost primar între 2020 și 2025 și în acest interval domnul Ceban a încercat să vină de două-trei ori, când venea prin România, să se întâlnească cu noi. În calitate de primar aveam contacte oficiale și cu serviciile și cu Ministerul de Externe. Am fost sfătuit să nu-l primesc și nu l-am primit”.

El a spus că măsura luată împotriva lui Ion Ceban nu are un caracter arbitrar, ci se bazează pe fapte: „A fost o decizie a statului român bazată pe fapte. Dosarul mi-a fost adus la cunoștință, iar faptele sunt suficiente”.

Explicațiile autorităților de la București pentru interdicția impusă primarului Chișinăului

În 9 iulie 2025, Ministerul de Externe de la București a confirmat că primarul din Chişinău, Ion Ceban, împreună cu alţi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, au primit interdicţie de intrare în România, măsura fiind valabilă pentru o perioadă de cinci ani, atât pe teritoriul României, cât și în spațiul Schengen. Ceilalți doi cetățeni moldoveni care au interdicție sunt jurnalista Natalia Morari și fostul prim-ministru moldovean Vasile Tarlev.

MAE a precizat că decizia a fost luată „din motive ce țin de considerente de siguranță națională”.

Ulterior, șefa MAE român, Oana Țoiu, a declarat că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului accesul în România a fost luată în contextul în care autoritățile române documentează de ceva timp „legăturile complicate” ale acestuia cu reprezentanți ai Rusiei. Ceban a respins acuzațiile, solicitând probe, și a calificat decizia drept o răfuială politică.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban ,conduce Mișcarea Alternativa Națională, formațiune membră a Blocului Alternativa, care participă la alegerile legislative ce se vor desfășura în 28 septembrie în Republica Moldova.

Ion Ceban, care are interdicție în tot spațiul Schengen, a anunțat că se află la Roma. „Am câteva zile pline”

În pofida interdicției aplicate, duminică, Ion Ceban a anunțat, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că se află la Roma, Italia, stat membru Schengen.

„Sunt în Italia. Astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar”, spune Ion Ceban într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, cu mesajul „Vă salut din Italia”, a spus Ceban în videoclipul postat pe Facebook.

Cum putea intra Ceban în Italia, deși are interdicție în spațiul Schengen

Deschide.md scrie că, în cazul în care unei persoane i-a fost impusă o interdicție de intrare în spațiul Schengen (de exemplu, printr-o alertă SIS), aceasta nu poate obține o viză Schengen clasică de tip C, deoarece acest tip de viză permite libera circulație în toate statele membre.

Există însă o excepție: viza cu valabilitate teritorială limitată (VTL), reglementată de Codul vizelor Schengen. Această viză poate fi emisă de Italia sau de un alt stat membru și este valabilă exclusiv pentru acel stat sau, în anumite situații, și pentru alte state care își dau acordul expres. Deținătorul unei astfel de vize nu are dreptul de a circula liber în restul spațiului Schengen, ci doar pe teritoriul statului emitent.

Cine este Ion Ceban

Ion Ceban și-a început cariera politică alături de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condusă de fostul președinte al R. Moldova, Vladimir Voronin.

La scurt timp, în cadrul acestei formațiuni, Ion Ceban a ajuns să fie unul dintre fruntașii protestelor organizate de PCRM împotriva Alianței pentru Integrare Europeană.

Ulterior, Ceban a anunțat că părăsește echipa comuniștilor pentru a adera la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon.

În aceasta formațiune, Ceban devine secretar pentru ideologie al PSRM. În 2014, Ion Ceban era unul dintre susținătorii referendumului nerecunoscut privind independența Găgăuziei și aderarea la așa-numita uniune vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.

La doi ani după ce a fost ales pentru prima oară primar al municipiului Chișinău cu susținerea PSRM, Ion Ceban a anunțat, de la tribuna primăriei Chișinău, că părăsește socialiștii și că lansează Mișcarea Alternativa Națională (MAN), care, potrivit lui, „va fi o alternativă a actualei guvernări”.

Recent, Ion Ceban, alături de fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, tot el candidat al socialiștilor la prezidențiale din 2024, dar și fostul premier Ion Chicu au anunțat crearea Blocului Alternativa, pentru a merge împreună la alegerile parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova în data de 28 septembrie.