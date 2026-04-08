VIDEO Nicușor Dan, după numirile la marile parchete: Dacă eu greșesc, peste 4 ani voi fi penalizat, dar dacă formatorii de opinie care mă critică greșesc cine îi penalizează? Cred profund că decizia mea este corectă

Președintele a răspuns, în conferința de presă în care a anunțat că aprobă propunerile pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, „speculațiilor” legate de prestația acestor procurori și a lăudat-o timp de câteva minute pe procuroarea Cristina Chiriac, contestată puternic în spațiul public, care a și primit aviz negativ de la DNA.

Nicușor Dan a anunțat că a semnat următoarele decrete de numire:

Cristina Chiriac – procuror general,

Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general,

Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA,

Marius-Ionel Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA,

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA,

Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT,

Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.

Preşedintele nu a semnat decretul de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-şef adjunct DIICOT.

„Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”

Nicușor Dan a spus că în toată această perioadă în care s-a derulat procedura de numire a noilor șefi ai parchetelor au existat „foarte multe speculații”, iar el nu a vorbit pentru a nu influența celelalte autorități implicate în procedură.

„Vreau să răspund multora dintre chestiunile apărute în spațiul public, multe dintre ele false și multe dintre ele emise cu rea-credință în felul acesta. Acuz de rea-credință pe cei care știau informația și au transmis-o în mod voit fals sau trunchiat.

S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă președintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD. Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român, și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministru, iar ministrul, de la PSD, să trimită propunerea către președinte. Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”, a susținut Nicușor Dan.

El a calificat drept „false” și informațiile din sistemul judiciar că foștii procurori șefi Marius Voineag și Alex Florența vor conduce parchetele în continuare din poziția de adjuncți: „Nu există ceva mai fals decât asta. Adjuncții au rolul lor, dar nu contează în procesul de decizie, așa cum viceprimarul nu contează. Decizia nu este la ei”.

Nicușor Dan s-a referit și la criticile pe care le-a primit după protestul organizat la Cotroceni la începutul lui martie de mai multe organizații civice care i-au cerut să nu semneze decretele de numire. Atunci, el i-a spus unuia dintre protestatari: „Am de o sută de ori mai multe informaţii decât aveți dumneavoastră”.

Criticat pentru acea atitudine, Nicușor Dan a spus miercuri seară că este „un om serios” și s-a pregătit înainte de a face aceste numiri la parchete: „Am vorbit zeci de ore cu zeci de procurori”.

„Pe cei care spuneau că sunt marioneta lui Matei Păun îi penalizează cineva?”

Întrebat despre criticile care au început să apară deja în spațiul public legat de acestre numiri din partea unor formatori de opinie și dacă are „garanția că aceste numiri nu se află sub influența PSD”, Nicușor Dan a răspuns: „Eu am garanția că această alegere este bună față de momentul pe care îl trăim. Vă întreb și eu ceva: dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează? Pe cei care spuneau că sunt marioneta lui Matei Păun îi penalizează cineva?”

Nicușor Dan a repetat că a făcut o alegere bună prin aceste numiri la DNA, Parchetul General și DIICOT: „Eu sunt convins că e o alegere bună. Nu i-am cerut vreunuia să vină cu o demisie în alb. Au un mandat de trei ani. E o alegere pe care mi-o asum. Dacă eu greșesc, românii sigur mă vor penaliza”.