VIDEO Nicușor Dan, împreună cu familia la sfințirea Catedralei Naționale. Cum a atras atenția fiul cel mic al președintelui

Președintele Nicușor Dan a venit duminică la slujba sfințire a Catedralei Naționale însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, Aheea şi Antim.

Familia prezidențială a asistat la slujba de sfințire în interiorul Catedralei Naţionale, alături de alți circa 3.000 de invitaţi oficiali.

După ce au coborât din mașină, familia președintelui a fost întâmpinată de un reprezentant al Bisericii, pe esplanada din fața Catedralei. Fiul cel mic al președintelui a început să facă fotografii, apoi a plecat în altă direcție, dar a fost însă „recuperat” în câteva secunde de mama sa, care l-a prins de mână.

Momentul a fost surprins în imaginile transmise live de Trinitas TV și au fost preluate pe rețelele de socializare.

Ulterior, pe treptele catedralei, președintele și familia sa s-au îndreptat spre mulțimea de credincioși și i-au salutat.