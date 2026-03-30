VIDEO Nicușor Dan: Partidele se atacă de mult timp, ne-au dat ocazia să ne obişnuim / Ce răspunde întrebat dacă îl mai vrea pe Bolojan premier

Președintele Nicușor Dan descrie funcționarea Coaliției drept „o combinație de administrativ cu joc politic”. El spune că, în pofida atacurilor, partidele de la guvernare „cooperează când e vorba să ia niște măsuri”.

Preşedintele Nicuşor Dan a spus, luni seară, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, că atacurile dintre partidele din Coaliţie nu sunt o noutate, „așa că ne-au dat ocazia să ne obişnuim cu asta”.



„Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obişnuim cu situaţia asta. Pe de altă parte, când e vorba să ia nişte măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează, combinaţie de administrativ cu joc politic, pe partea administrativă, funcţionează”, a declarat Nicuşor Dan.

„Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”

Întrebat despre scenariul unui guvern minoritar, în contextul amenințărilor continue ale PSD cu ieșirea de la guvernare, Nicușor Dan a spus că nu crede că este „o soluţie fericită pentru momentele pe care le trăim”: „Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliţia spun că vor să guverneze şi fiecare are nişte condiţii pentru ca asta se întâmple ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înţeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”.

Chestionat, de asemenea, dacă îl mai vrea premier pe Ilie Bolojan, Nicuşor Dan nu a dat un răspuns clar, spunând că atribuţiile constituționale trebuie împărţite în această situaţie: „Trebuie să împărțim atribuțiile constituționale. Preşedintele numeşte, Parlamentul susţine Guvernul pe toată perioada desfăşurării exerciţiului”.

Întrebat dacă se simte pregătit să gestioneze o criză politică, în contextul în care PSD decide în 20 aprilie dacă va ieși de la guvernare, și ce mesaj are pentru investitori, Nicușor Dan a vorbit despre „responsabilitate și maturitate” în coaliție: „Dincolo de aceste tensiuni, cumva inerente unei coaliții de partide cu publicuri și așteptări foarte diferite, toate obiective financiare asumate au fost atinse și există responsabilitate și maturitate pentru a nu periclita parcursul financiar”.