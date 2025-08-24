VIDEO Norvegia construiește primul tunel pentru nave din lume pentru a evita zona unde marea îi obliga și pe vikingi să tragă bărcile la țărm 

Norvegia a început unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură maritimă din lume: Stad Ship Tunnel (Stad skipstunnel), primul tunel realizat special pentru nave maritime.

Marea năprasnică pe care și vikingii o ocoleau

Proiectul inedit al Norvegiei vizează străpungerea peninsulei Stad (Stadtlandet), o zonă din vestul țării, la întâlnirea dintre Marea Nordului și Marea Norvegiei, potrivit Forbes.

Zona respectivă, intens circulată de nave cargo, dar și de transport pasageri, este renumită pentru condițiile meteorologice extreme care pun în pericol navigația circa 100 de zile pe an, adică o treime din timp.

Marea năprasnică și condițiile extreme din acel loc i-ar fi făcut inclusiv pe vikingii care străbăteau zona să-și tragă bărcile la mal și să le transporte pe țărm pentru a ocoli zona periculoasă, scriea site-ul oficial Visit Norway potrivit Global Construction Review.

Navă avariată de vreme rea în Marea Nordului / Foto: Kystverket

În prezent însă, condițiile dificile fac ca mari nave din industria piscicolă sau petrolieră, precum și cargoboturi și nave de pasageri să aștepte pentru a putea traversa zona în siguranță, lucru ce duce deseori la întârzieri masive care înseamnă, la urma urmei, pierderi financiare.

Tunelul pe care Norvegia vrea să-l construiască va fi săpat prin munte, va uni două fiorduri și va avea o lungime de 1,7 kilometri, o înălțime de 50 de metri și o lățime de 36 de metri, suficient pentru a permite tranzitul navelor de până la 16.000 de tone, inclusiv cele de pasageri de pe ruta de coastă Hurtigruten.

Traversarea tunelului va dura aproximativ 10 minute, la o viteză limitată de opt noduri, adică aproape 15 km/h.

Stad skipstunnel – Tunelul pentru nave din peninsula Stad / Foto: Kystverket/ Multiconsult / LINK Arkitektur

O idee de 150 de ani

Ideea unui tunel prin istmul Stadt din vestul Norvegiei nu este una nou, primele mențiuni oficiale fiind din anul 1874. A fost nevoie de aproape 140 de ani ca planul să prindă rădăcini concrete, tunelul fiind inclus în planurile naționale de transport abia în 2013.

Chiar și așa, proiectul a rămas mult timp fără progres concret. Abia în ianuarie 2025, Direcția Norvegiană pentru Coastă (Kystverket) a publicat invitația la pre-calificarea companiilor interesate la licitație, iar în februarie șase firme au depus cereri de participare; patru dintre acestea au fost selectate pentru depunerea ofertelor, proces ce urmează să fie finalizat până la semnarea contractului în toamna lui 2025

Proiectul este programat pentru începerea lucrărilor în 2026 iar deschiderea tunelului pentru trafic maritim este gândită pentru anul 2031.

Unde ar urma să fie consturit tunelul de nave Stad / Foto: KYSTVERKET

Structura și execuția tunelului

Deși Norvegia nu duce lipsă de proiecte ambițioase, execuția acestui tunel de nave este una dintre cele mai dificile lucrări de infrastructură pe care le-a cunoscut țara nordică până acum, potrivit Forbes.

Tunelul va traversa istmul nord-vestic al peninsulei Stad, printr-o porțiune îngustă între Moldefjorden și Kjødepollen (Vanylvsfjorden). Dimensiunile planificate ale proiectului:

Lungime : 1,7 km (2,2 km cu zonele de acces)



: 1,7 km (2,2 km cu zonele de acces) Înălțime : 50 m între bază și boltă; 33 m deasupra nivelului mării



: 50 m între bază și boltă; 33 m deasupra nivelului mării Lățime : 36 m între pereți



: 36 m între pereți Volum de rocă de excavat: circa 3 milioane m³ (aproximativ 750.000 camioane)

În tunelul de nave Stad / Foto: KYSTVERKET / SNØHETTA

Constructorii vor trebui să excaveze aproape trei milioane de metri cubi de rocă, echivalentul a peste 750.000 de transporturi cu camionul. Intrările în tunel, proiectate de biroul de arhitectură Snøhetta, au fost concepute pentru a se integra cât mai natural în peisaj, cu terase și pereți de piatră inspirați din relieful zonei.

Constructorii vor apela atât la la foraj, cât și la proceduri de detonarare convențională („drill-and-blast”).

Cât va costa

Inițial, în 2021, parlamentul a aprobat un cadru bugetar de aproximativ 370 milioane euro. La prețurile actualizate din 2024, estimarea totală a ajuns la circa 460 milioane euro (inclusiv TVA).

Pentru pregătirea licitației și lucrările preliminare, în 2024 au fost alocate circa 12 milioane euro.

Dacă ofertele finale vor depăși acest buget, proiectul va trebui să fie revizuit și retrimis în parlament pentru aprobare suplimentară.

Stad skipstunnel – Tunelul pentru nave din peninsula Stad / Foto: Kystverket/ Multiconsult / LINK Arkitektur

De ce vrea Norvegia un tunel pentru nave între fiorduri?

Beneficiile urmărite de autoritățile norvegiene sunt multiple, după cum arată site-ul oficial al proiectului.

În primul rând, tunelul va elimina riscurile din zona Stadhavet, una dintre cele mai periculoase porțiuni ale coastei norvegiene, unde vremea severă blochează anual transportul maritim în peste 100 de zile.

Astfel, timpul pierdut de nave cu așteptările și rerutările va fi eliminat, fapt ce va aduce economii importante companiilor de transport și industriei piscicole. Marii producători de acvacultură, precum Mowi, salută inițiativa, argumentând că livrările de pește și fructe de mare vor fi mai rapide și mai sigure, citează Forbes.

Totodată, proiectul Norvegiei vizează realizarea unei rute de transport durabil, care încurajează transferul de marfă de pe drum spre mare, reducând emisiile, congestia rutieră și costurile de întreținere a infrastructurii

Stad skipstunnel – Tunelul pentru nave din peninsula Stad / Foto: Kystverket/ Multiconsult / LINK Arkitektur

Un alt beneficiul va fi resimțit de transportul public în zonă. Tunelul va permite tranzitul navelor de până la aproximativ 16.000 de tone, exact cât sunt sunt cele ale liniei de coastă Hurtigruten. Odată finalizat, tunelul va permite reducerea unei călătorii cu aproape 56 de kilometri pe apă.

Nu în ultimul rând, tunelul ar putea avea un rol turistic, devenind o atracție în sine pe ruta de coastă și va permite instituirea unei noi rute continue pentru nave de croazieră între Bergen și Ålesund.

„Tunelul va duce la o investiție majoră în turismul din regiune, ceea ce va conduce la creșterea valorii adăugate și a ocupării forței de muncă. Regiunea este presărată cu faruri, elemente naturale și alte potențiale atracții turistice. Tunelul pentru nave va face regiunile mai accesibile turismului și va conecta atât destinațiile, cât și atracțiile”, se arată pe site-ul oficial al proiectului.

Stad skipstunnel / Foto: Kystverket/ Multiconsult / LINK Arkitektur

Nu toată lumea vede însă ca proiectul să fie unul cu adevărat necesar. Analiști precum Knut Samset de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Norvegia contestă viabilitatea economică a proiectului. Analistul norvegian spune că navele moderne pot naviga mult mai bine în prezent în condiții dificile de vreme, astfel că realizarea unui tunel ar fi doar un lux costisitor.

În 2011, un raport realizat de Det Norske Veritas și Institutul de Cercetare în Economie și Administrarea Afacerilor pentru Administrația Costieră Norvegiană a concluzionat că un tunel nu ar fi fezabil din punct de vedere economic și că economiile realizate ar fi mult mai mici decât investiția propriu-zisă.

De cealaltă parte, autoritățile susțin că beneficiile sunt mai mari decât economiile directe și că un efect major al realizării tunelului ar fi reducerea poluării și introducerea unei legături durabile de transport.