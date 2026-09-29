VIDEO O atracție turistică neobișnuită a atras sute de mii de vizitatori într-un oraș din Coreea de Sud

Un rechin de mari dimensiuni a devenit o atracție turistică neașteptată după ce a rămas blocat timp de mai bine de o săptămână într-un canal îngust dintr-un oraș din Coreea de Sud, relatează The Guardian.

Se estimează că peste 600.000 de oameni au vizitat un parc de pe malul apei din orașul-port Busan de când rechinul de 3,5 metri – poreclit „Bukang-i”, după numele Portului de Nord al orașului – a fost observat pentru prima dată în canal pe 18 septembrie.

Experții cred că este vorba despre un rechin arămiu care a urmărit pradă din mare până în canal și nu a mai reușit să găsească drumul de întoarcere.

A shark sighting in Busan on Friday has local authorities on alert, but residents are flocking to the port to catch a glimpse of the animal rarely seen on the city's coastline.https://t.co/sXkH3eZbZr pic.twitter.com/WQbnrFAzmS — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) September 20, 2026

Autoritățile sud-coreene nu au reușit să alunge rechinul din canal

Garda de coastă din orașul aflat în sudul țării a încercat să facă rechinul să iasă în larg chiar în ziua în care a fost observat, dar a suspendat operațiunea șase ore mai târziu, la recomandarea oamenilor de știință. Aceștia au avertizat că forțarea animalului ar putea să-l rănească sau să-l facă agresiv.

Marți dimineață, ambarcațiunile Gărzii de Coastă au folosit jeturi de apă în spatele rechinului pentru a-l împinge spre gura canalului, o metodă despre care oficialii au spus că a fost inspirată de operațiunea de salvare din 2004 a unui mare rechin alb care a rămas blocat în ape puțin adânci în largul statului Massachusetts din SUA.

Prima încercare a eșuat, după ce rechinul a trecut pe lângă ambarcațiuni și a înotat înapoi în canal, a relatat Herald Business. Institutul Național de Științe Piscicole al Coreei de Sud a declarat că rechinul se afla într-o stare stabilă.

Însă oficialii au spus că posibilitatea acestuia de a se hrăni și de a se deplasa era limitată, ceea ce ar putea să-l slăbească cu cât rămâne mai mult timp acolo.

Primarul orașului se declară încântat de noua atracție

Marți după-amiază, operațiunea a fost suspendată din nou, deoarece rechinul nu voia să părăsească canalul.

Parcul de pe malul Portului de Nord, care atrage de obicei aproximativ 2.000 de oameni pe zi în zilele de sărbătoare, a înregistrat 607.000 de vizite între 19 și 28 septembrie, potrivit administrației orașului.

Kim Jung-sook, o femeie în vârstă de 62 de ani, a povestit marți presei locale că a venit să-și ia rămas-bun de la rechin și le-a spus reporterilor ziarului Maeil Shinmun: „M-am atașat de el după ce l-am văzut aici câteva zile… Mă simt puțin tristă”.

Chun Jae-soo, primarul orașului Busan, este la rândul său un admirator declarat al rechinului. „Chiar are stofă de vedetă. Iese la suprafață la fiecare cinci până la 10 minute”, a declarat el pentru postul de radio CBS. „Este pur și simplu atât de frumos”, a mai spus acesta.