VIDEO. O autostradă mult-așteptată e pe cale să treacă de o nouă bornă importantă: „Încă 250 de metri până la „luminiță”!”

„Tunelurile de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva prind viteză”, scrie secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările la cei 9 kilometri care lipsesc pentru a asigura o conexiune completă pe autostradă între Sibiu și vestul Europei, de pe șantierul dintre Margina și Holdea avansează într-un ritm foarte bun. Stadiul fizic al întregului proiect a depășit deja 65%.

Aici lucrează în prezent peste 900 de muncitori și aproximativ 300 de utilaje sunt mobilizate în teren pentru recuperarea întârzierilor istorice și pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR. „Muncesc cot la cot români din toate colțurile țării, mineri din Valea Jiului, români întorși în țară de pe marile șantiere de tuneluri din America de Sud, bosniaci sau sârbi”, scrie Cosma.

Sectetarul de stat precizeazcă că în următoarea lună va ajunge baza de producție pentru grinzile de beton necesare podurilor. Aici vor fi fabricate peste 300 de grinzi de câte 40 de metri lungime și 80 de tone fiecare. De asemenea, asfaltul va începe să curgă în prima parte a lunii iulie.”

Cosma subliniază însă că punctul central al șantierului îl reprezintă însă cele două tuneluri forate, care traversează un coridor ecologic strategic între Carpații Occidentali și cei Meridionali.

Cum se prezintă cele două tuneluri

„La tunelul scurt, cu o lungime de aproximativ 400 de metri, excavarea a fost finalizată integral, iar constructorii execută acum ultimii metri din căptușeala finală din beton.

La tunelul lung, de aproape 2 kilometri, se lucrează simultan din 8 fronturi de lucru. Pe una dintre galerii au mai rămas de excavat aproximativ 250 de metri, iar pe cealaltă circa 500 de metri. Se avansează în medie cu aproape 10 metri în fiecare zi. Estimăm străpungerea primei galerii în această vară, iar a celei de-a doua la începutul toamnei.”, scrie Cosma.

În zonele deja excavate au început lucrările de hidroizolație, armare și betonare finală. Se va avansa cu ”cămașa” finală din ambele capete ale ambelor fire ale tunelului mare. Vor urma instalațiile de ventilație, iluminat, alimentare cu apă, comunicații și securitate la incendiu. Cele două tuburi ale tunelului vor fi conectate prin galerii de evacuare și intervenție, atât rutiere, cât și pietonale, astfel încât întregul ansamblu să respecte cele mai ridicate standarde europene de siguranță, adaugă acesta.

Conform secretarului de stat deschiderea circulației este estimată în prima parte a anului 2027, moment în care se va putea circula fără oprire de la Sibiu spre frontiera de vest.