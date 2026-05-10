VIDEO O deputată din Ungaria a depus jurământul în română. Csoma: „Cum s-ar umfla în pene șovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în maghiară”

Deputatul UDMR Csoma Botond a publicat pe contul său de Facebook un clip în care o deputată recent aleasă în Parlamentul Ungariei a depus jurământul de credință în limba română. Liderul deputaților Uniunii l-a dat drept contraexemplu pe deputatul AUR Dan Tănasă, pe care l-a acuzat de noi afirmații sovine.

„O deputată din Ungaria a depus jurământul în limba sa maternă și a fost aplaudată pentru asta, nu huiduită”, a scris Csoma Botond.

Potrivit News.ro, este vorba de deputata Gurzó Mária, reprezentantă a comunității românești din Ungaria, aleasă ca deputat din partea partidului Tisza.

„Jur să fiu fidelă Ungariei și legii sale fundamentale, să respect și să fac să fie respectate actele normative ale acesteia. Îmi voi exersa funcția de deputat în Adunarea Națională în folosul națiunii maghiare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, a spus Gurzó, în plenul parlamentului de la Budapesta.

„Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene şovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară. De exemplu, şovinul Dan Tanasă care săptămâna asta, după ce George Simion a invitat maghiarii să se înscrie în AUR, ne-a trimis din nou la Budapesta în timpul unei dispute parlamentare”, a comentat Csoma Botond.

Liderul de centru-dreapta Peter Magyar a depus sâmbătă jurământul ca prim-ministru al Ungariei, ajungând în această funcţie pe baza promisiunilor sale de schimbare după ani de stagnare economică şi relaţii tensionate cu aliaţii-cheie ai ţării în timpul mandatelor predecesorului său în funcţie, Viktor Orban.

În aplauzele susţinătorilor săi, Péter Magyar a depus jurământul şi a promis să „servească” Ungaria, şi nu să „domnească”.