VIDEO Operațiune cu macara de 500 tone. Romgaz pregătește repornirea combinatului Azomureș

Compania de stat Romgaz, controlată de Ministerul Energiei, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, pregătește repornirea combinatului Azomureș, conform datelor Profit.ro.

Pe platforma chimică de la Târgu Mureș se desfășoară lucrări de investiții și modernizare a instalațiilor Romgaz – Sucursala Azomureș.

Una dintre etapele importante ale acestui proces a fost montajul noii coloane de spălare a gazelor amoniacale 1716 din instalația NPK. Echipamentul are un diametru interior de 3,6 metri, o înălțime de 11,7 metri și o masă de 24 de tone. A fost fabricat in-house de compania Comoserv.

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