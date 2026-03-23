VIDEO Patru ambulanțe ale comunității evreiești, incendiate în Londra

Patru ambulanțe aparținând unei organizații a comunității evreiești din nordul Londrei au fost incendiate, a anunțat luni poliția, precizând că incidentul este tratat ca o infracțiune motivată de ură antisemită, potrivit Reuters.

„A fost demarată o anchetă după ce patru ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță al Comunității Evreiești au fost incendiate în Golders Green”, a declarat Poliția Metropolitană într-un comunicat.

„Ofițerii se află în continuare la fața locului, iar atacul incendiator este tratat ca o infracțiune motivată de ură antisemită”, a spus poliția londoneză.

Ambulanțele aparțineau organizației Hatzola, o organizație non-profit de voluntari care intervine în caz de urgențe medicale.

Pompierii din Londra au declarat că au trimis la fața locului șase autospeciale și 40 de pompieri. Apelurile din partea locuitorilor au fost înregistrate la ora 01:40 GMT.

„Mai multe butelii de pe vehicule au explodat și au provocat spargerea geamurilor într-un bloc de apartamente din apropiere. Nu s-au raportat răniți.”

#BREAKING Several Hatzalah vehicles, a volunteer emergency medical service serving Jewish communities with rapid response care, are on fire in London’s Golders Green area, with arson suspected, according to PM Breaking News.pic.twitter.com/IUflu1EPxR — Fast News Network (@fastnewsnet) March 23, 2026

Pompierii din Londra au declarat că incendiul a fost stins la ora 03:06 GMT.

Atacurile împotriva evreilor și a țintelor evreiești au crescut la nivel mondial de la atacurile Hamas care au declanșat războiul din Gaza.

De la izbucnirea conflictului, Marea Britanie a înregistrat niveluri semnificativ mai ridicate de ură antisemită.

Cel mai grav incident antisemit din Marea Britanie de anul trecut a fost atacul de la Manchester, în care au murit doi credincioși evrei în timpul Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.