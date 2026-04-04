VIDEO Pelerinaj de Florii în București. Coloana de credincioși a ajuns la Catedrala Patriarhală

Pelerinaj de Florii, eveniment organizat de Arhiepiscopia Bucurestilor; plecare in procesiune de la Manastirea Radu Voda spre Catedrala Patriarhala. Sursă foto: Agerpres

Pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor este în desfășurare sâmbătă după-amiază în Capitală.

17:57

Patriarhul Daniel i-a întâmpinat pe credincioși și a rostit rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor.

17:40

Prima parte a coloanei de ierarhi, preoți și credincioși din București și județul Ilfov, dar și din țară au ajuns la Catedrala Patriarhală.

Procesiunea a început la Catedrala Națională, unde au avut loc slujba Vecerniei și sfințirea ramurilor de salcie, oferite apoi credincioșilor prezenți.

În jurul orei 16:15, participanții au pornit pe traseul stabilit către Catedrala Patriarhală.

La această oră, pelerinii se află pe traseul care include Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției și Bulevardul Unirii, cu opriri la Paraclisul Catedralei Naționale și la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei.

Potrivit programului anunțat de organizatori, credincioșii urmează să ajungă la Catedrala Patriarhală în jurul orei 17:45, unde credincioșii vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va sfinți icoana praznicului ‘Intrării Domnului în Ierusalim’, va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și va adresa un cuvânt de învățătură.

Restricții de circulație în București

Procesiunea religioasă de sâmbătă a adus modificări în circulația rutieră din centrul Bucureștiului, scrie B365.ro.

Traseul include Strada Izvor, continuând pe Calea 13 Septembrie și trecând prin Bulevardul Libertății și Piața Constituției.

Brigada Rutieră București va aplica măsuri de restricționare a traficului în dinamică pe întregul parcurs.

Polițiștii recomandă soferilor bucureșteni să evite perimetrul adiacent evenimentului și să utilizeze următoarele rute ocolitoare:

Șoseaua Panduri – Bd. Thudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Șoseaua Panduri – Str. Prof. Dr. Iosif Rainer – Bd. Eroilor – Bd. Eroii Sanitari – Splaiul Independenței.