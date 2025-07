VIDEO Peste 1.000 de angajați de la APIA și Ministerul Proiectelor Europene protestează în fața Guvernului: „Noi suntem cei care ar trebui să salveze România”

Salariaţi din mai multe instituţii de stat, precum Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, protestează, marţi, în Piaţa Victoriei, faţă de măsurile fiscale din primul pachet stabilit de Guvernul Bolojan, ei cerând să nu le fie reduse sporurile.

Protestul – programat până la ora 14.00 – este organizat de Sindicatul Salariaţilor APIA, Sindicatul Salariaţilor din AFIR şi Sindicatul Salariaţilor din MIPE, toate afiliate la Blocul Naţional Sindical (BNS).

„Spor tăiat, respect furat”

Protestatarii au steaguri, vuvuzele, şi pancarte cu mesaje precum „Spor tăiat, respect furat”, „Vrem echitate, nu privilegii de şefi”, „AFIR nu e de tăiat”, „Executăm, dar suntem executaţi”.

Sindicaliştii au transmis, într-un comunicat de presă, motivele pentru care au decis să protesteze:

reducerea sporului pentru condiţii vătămătoare până la suma de 300 lei;

scăderea procentului de la 50% la 40% pentru personalul care lucrează cu fonduri europene;

diminuarea zilelor de concediu suplimentar;

scăderea normei de hrană până la eliminarea acesteia;

scăderea normei de lucru cu 8 ore pe săptămână.

Sindicaliștii spun că aceste măsuri „aruncă în haos stabilitatea celor mai performante agenţii de plăți care asigură „finanţarea sectorului agricol din România”: „În timp ce Ministerul Muncii a identificat resursele financiare pentru cei 5 vicepremieri şi ministerele au un aparat încărcat de 3-4 secretari de stat, finanţarea agriculturii de către cele 2 agenţii este pulverizată de măsuri iresponsabile ale Guvernului României”.

„Salariile noastre de bază se reduc cu 20%”

„Pierdem sporul de fonduri europene, care se reduce de la 50% la 40%, pierdem sporul de condiții vătămătoare, pierdem și stimulentul de performanță. Asta înseamnă că salariile noastre de bază se reduc cu 20%. Guvernul a spus că pune accent pe absorbția de fonduri europene, iar un angajat AFIR, la un salariu de o mie și ceva de euro, aduce în țară 600.000 de euro lunar. În loc să ne motiveze, Guvernul ne taie ce am obținut cu atâta muncă. AFIR gestionează un buget de 20 de miliarde euro, ceea ce nu este puțin. Vrem absorbție de fonduri? Trebuie să nu tăiem performanța, ci s-o încurajăm. Avem colegi care muncesc în afara orelor de program, astfel încât absorbția de fonduri europene să ajungă într-un timp cât mai scurt la agricultori”, a declarat, pentru HotNews, Cezar Grama, președintele sindicatului Pro-Europa din Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Reprezentanții salariaților din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene spun că Guvernul nu și-a ținut promisiunea față de Comisia Europeană și nu a acordat salarii în funcție de performanță. Ei reclamă o înjumătățire a veniturilor.

„Noi vrem să tragem un semnal de alarmă, suntem tratați altfel decât ar trebui. Noi suntem cei care ar trebui să salveze România prin bani europeni, practic absorbția mare de fonduri europene care a fost făcută în anii precedenți a fost făcută în ciuda birocratizării și politizării din ministere, cu multe ore suplimentare, cu zile de weekend lucrate. Acum suntem tratați ca cei care au prăbușit economia țării, ne simțim umiliți. Guvernul își încalcă promisiunile făcute de Comisia Europeană, pentru că salarizarea trebuie făcută în funcție de performanță, acum nu se întâmplă acest lucru, iar salariile noastre s-au înjumătățit”, a spus Carmen Maican, președintele Sindicatului Reprezentativ din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Protestul din fața Guvernului. Foto: Blocul Național Sindical

„Era ca o răsplată pentru munca deosebită”

Salariații din Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură susțin că sporul de condiții vătămătoare, plafonat la 300 de lei brut, este singurul pe care îl primesc.

„În primul rând, protestăm față de diminuarea acelui spor de condiții vătămătoare, care era singurul spor de care salariații APIA beneficiau. El era ca o răsplată pentru munca deosebită pe care o depune salariatul APIA. Să nu uite guvernanții că noi am adus 44 de miliarde de euro în țara asta, bani care au dezvoltat agricultura din România. A doua măsură pentru care noi am hotărât să ieșim este diminuarea procentului de la 50% la 40% a sporului pentru gestionarea fondurilor europene. Noi suntem oamenii de sacrificiu, iar ei nu fac decât să ne pună capul pe eșafod. Un funcționar APIA are un salariu net de 8.000 de lei după 20 de ani de muncă. Cu diminuările care se fac, va lua pe undeva pe la 6.000 de lei. La tăierile astea, cu presiunea psihică enormă, cu responsabilitatea imensă, cine o să mai rămână la APIA?”, a declarat, pentru HotNews, Elena Constantinescu, președintele Sindicatului Național APIA.

Liderii sindicali ai APIA, AFIR si ,,MIPE Normalitate” – cele trei sindicate afiliate BNS și organizatoare ale protestului de astăzi – au depus un Memoriu la Secretariatul General al Guvernului. Nu au fost primiți la discuții de oficialii guvernamentali, se arată într-o informare de presă a BNS.