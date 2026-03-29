VIDEO Peste opt milioane de oameni la protestele „No Kings” contra lui Trump

Peste opt milioane de oameni la protestele „No Kings" contra lui Trump

Cel puţin opt milioane de persoane au participat sâmbătă la marşurile „No Kings” (Fără Regi) împotriva administraţiei Donald Trump, potrivit organizatorilor, relatează duminică EFE şi AFP, preluate de Agerpres.

Mişcarea, care cuprinde zeci de organizaţii şi activişti democraţi, a organizat peste 3.300 de proteste în toate cele 50 de state americane pentru a denunţa ceea ce numeşte „autoritarismul” preşedintelui Trump.

Protestul de sâmbătă reprezintă o creştere estimată de un milion de participanţi şi 600 de marşuri suplimentare faţă de protestul din octombrie anul trecut.

Această mişcare s-a impus ca cel mai mare protest unificator de la revenirea miliardarului republican la Casa Albă.

În această demonstraţie, protestatarii au denunţat „războiul ilegal” pe care preşedintele Donald Trump l-a lansat împotriva Iranului, care a dus la creşterea preţurilor la combustibili şi la inflaţie, şi şi-au reiterat criticile la adresa „abuzurilor” Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE).

Principala demonstraţie a avut loc în faţa a zeci de mii de persoane în Minneapolis, cel mai mare oraş din Minnesota, epicentrul indignării naţionale împotriva ICE şi a Patrulei de Frontieră după ce agenţii acestora i-au ucis acolo pe cetăţenii americani Renee Good şi Alex Pretti în luna ianuarie.

Minneapolis, epicentrul ofensivei anti-imigraţie a guvernului american de la începutul acestui an, a fost ales drept punct central al mobilizării de sâmbătă, alături de oraşul său înfrăţit, Saint Paul, unde au manifestat 200.000 de persoane, potrivit organizatorilor.

Legenda rock Bruce Springsteen a interpretat piesa sa „Streets of Minneapolis”, scrisă ca un omagiu pentru Renee Good şi Alex Pretti.

Bruce Springsteen speaks at No Kings:



"Federal troops brought death and terror to the streets of Minneapolis. They picked the wrong city. The power and the solidarity of the people of Minneapolis and of Minnesota was an inspiration to the entire country. Your strength and your… pic.twitter.com/lgtvjnPohZ — Headquarters (@HQNewsNow) March 28, 2026

Vorbind în acest oraş cu înclinaţii democrate din Midwest, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, le-a mulţumit locuitorilor pentru că s-au opus unui „războinic în devenire” precum Donald Trump.

„Nu vom accepta niciodată un preşedinte care este un mincinos patologic, un cleptocrat şi un narcisist care subminează Constituţia Statelor Unite şi statul de drept în fiecare zi”, a adăugat Bernie Sanders, fost candidat democrat la preşedinţia SUA.

Alte zeci de mii de persoane au mărşăluit pe străzile din New York, în frunte cu actorul Robert De Niro, un critic acerb al preşedintelui Donald Trump.

ABD’nin New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinde on binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimini protesto etmek amacıyla düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) gösterisinde bir araya geldi.



Trump’ın ikinci kez başkanlık görevine gelmesinin ardından ülke genelinde… pic.twitter.com/pSGedSWzcv — Yedi23haber (@Yedi23haber) March 29, 2026

„Alţi preşedinţi şi-au testat deja limitele constituţionale ale puterii, dar niciunul nu a reprezentat o asemenea ameninţare existenţială pentru libertăţile şi securitatea noastră. (…) Trebuie oprit”, a îndemnat el.

De cealaltă parte a Atlanticului, la Roma, Amsterdam, Madrid şi Atena, au avut loc, de asemenea, mitinguri împotriva preşedintelui american.

Casa Albă a respins protestele, numindu-le „şedinţe de terapie” pentru „tulburarea Trump”, un termen folosit de preşedintele Trump şi susţinătorii săi pentru a ironiza opoziţia.

Protestele din Statele Unite au loc în timp ce rata de dezaprobare a preşedintelui Trump atinge cel mai înalt nivel din cele două mandate ale sale, 59% dintre americani dezaprobându-i prestaţia, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Fox News.