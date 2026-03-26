VIDEO Primele imagini din noul serial Harry Potter. Când are loc marea premieră

HBO a lansat primul teaser oficial al serialului Harry Potter, confirmând debutul primului sezon pe 25 decembrie 2026.

Primele secvențe video oferă o privire detaliată asupra noului decor al castelului Hogwarts și confirmă atmosfera magică a noii producții.

Cea mai mare noutate este schimbarea actorilor. Rolul principal va fi jucat de Dominic McLaughlin (Harry Potter), urmat de Arabella Stanton (Hermione Granger) și Alastair Stout (Ron Weasley).

Pentru rolurile profesorilor, HBO a mizat pe:

John Lithgow va fi legendarul Albus Dumbledore;

va fi legendarul Albus Dumbledore; Janet McTeer o va interpreta pe Minerva McGonagall;

o va interpreta pe Minerva McGonagall; Paapa Essiedu preia rolul severului Severus Snape;

preia rolul severului Severus Snape; Nick Frost va fi uriașul Rubeus Hagrid.

Spre deosebire de filme, formatul de serial îi permite scriitoarei și producătoarei executive J.K. Rowling să includă detalii din romane care au fost omise anterior. Primul sezon va avea 8 episoade și va acoperi integral primul volum, „Harry Potter și Piatra Filozofală”.

HBO a confirmat că intenționează să producă câte un sezon pentru fiecare dintre cele șapte cărți, întinzând întreaga saga pe o perioadă de aproximativ un deceniu, pentru a permite actorilor copii să crească natural odată cu personajele lor.