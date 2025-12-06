VIDEO Revoltată de politicile lui Trump, o legendă a muzicii s-a întors în studio la aproape 85 de ani: „Avem nevoie de un imn”

Reîntoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să revină în studio, a declarat pentru France Presse legenda americană a folk-ului, Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”.

Această piesă, pe care ea o descrie ca fiind un „cântec de protest”, se intitulează „No Kings” (Fără Regi), o referire la un slogan al manifestațiilor anti-Trump din Statele Unite.

Scrisă de Jesse Welles, un cântăreț folk de 33 de ani originar din Arkansas, piesa a fost interpretată mai întâi de cei doi cântăreți pe scenă, apoi duo-ul a înregistrat-o în studio, pentru o lansare prevăzută în zilele următoare.

„Îmi place să cânt cu oameni mai tineri, iar această piesă este perfectă pentru vocea mea. A fost o adevărată plăcere”, declară Joan Baez, aflată în vizită la Paris pentru a-și lansa în Franța un volum de poezie.

Figură emblematică a anilor hippie, artista, care va împlini în curând 85 de ani, nu a mai lansat nimic de la albumul său „Whistle Down the Wind”, din 2018. Dar, revoltată de politica președintelui american, ea a revenit în studio pentru acest cântec.

„Avem nevoie de un imn, ceva ce toată lumea poate cânta”, intonând pur și simplu „No Kings, no Kings, no Kings”, estimează activista, care a participat la marșuri de protest alături de Martin Luther King și a cântat pentru pace și justiție socială, la Woodstock și în întreaga lume.

Jesse Welles, la rândul său, este cunoscut pentru textele sale despre Donald Trump, miliardarul pedofil Jeffrey Epstein sau poliția anti-imigrație.

Cântărețul-compozitor cu părul zburlit și voce nazală amintește de fostul companion al lui Joan Baez, Bob Dylan, un monument al muzicii folk, laureat al Premiului Nobel pentru literatură și încă activ la 84 de ani.

Joan Baez admite că există „asemănări” între cei doi, dar ea s-a declarat „fericită să-l lase pe Dylan pe piedestalul care i se cuvine”.