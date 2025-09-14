VIDEO Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents

Lansarea unei rachete Zircon de o navă rusească. Foto: Captură TASS

Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents în timpul exercițiilor militare Zapad 2025, a afirmat duminică ministerul apărării de la Moscova, citat de agenția de presă de stat TASS.

Potrivit sursei citate lansarea rachetei „Zircon” asupra unei ținte maritime a fost efectuată de echipajul navei „Amiral Golovko” din Flota de Nord a Rusiei.

"Адмирал Головко" ударил "Цирконом" по условному противнику в Баренцевом море в рамках учений "Запад-2025":https://t.co/r5NyMfgzsG



Видео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/6XJL8CfbjR — ТАСС (@tass_agency) September 14, 2025

„În cadrul exercițiului strategic comun „Zapad-2025”, forțele diverse ale Flotei Nordice au lansat un atac cu rachete asupra unui inamic ipotetic în Marea Barents”, au declarat oficialii ruși.

Zona în care s-a desfășurat tragerea cu rachete a fost închisă în prealabil pentru navigația civilă și zborurile aeriene.

„Indicarea țintei către punctul de comandă al grupului de forțe de atac a fost efectuată de un avion de patrulare maritimă Tu-142 al corpului mixt de aviație al Flotei Nordice. Conform datelor de control obiectiv, obținute în timp real, ținta a fost distrusă printr-o lovitură directă”, a mai transmis sursa citată.



