VIDEO Rusia spune că a arestat o femeie cu cetățenie germană care avea o bombă în rucsac

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni că a reținut o femeie cu cetățenie germană în vârstă de 57 de ani care avea o bombă în rucsac, FSB afirmând că era vorba de o operațiune sub steag fals coordonată de serviciile secrete ucrainene, transmite Reuters.

Imagini publicate de autoritățile ruse au arătat o femeie întinsă pe asfaltul unei parcări, în timp ce bărbați țineau arme îndreptate asupra acesteia– iar lângă ea se afla un rucsac. De asemenea, imaginile au arătat cum geniștii au detonat un rucsac ce ar fi aparținut acesteia.

A terrorist German citizen, on orders from Kiev, wanted to detonate an explosion at a security agency facility in Pyatigorsk.



▪️The FSB detained the woman.

▪️She was found in possession of explosives equivalent to 1.5 kg of TNT.

FSB a declarat că femeia cu cetățenie germană, care avea o bombă cu o putere echivalentă cu 1,5 kg de TNT, viza o instituție a forțelor de ordine din regiunea Stavropol, în cadrul unei operațiuni sub steag fals dirijată de Ucraina.

FSB a afirmat că a reținut și un cetățean dintr-o țară din Asia Centrală care credea că acționează în numele unei „organizații teroriste” și care urma să detoneze bomba.

„Acțiunile bărbatului au fost coordonate de angajați ai serviciilor speciale ucrainene sub acoperirea de membri ai uneia dintre organizațiile teroriste internaționale interzise în Rusia”, a afirmat FSB.