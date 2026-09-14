VIDEO Când internetul e vital: săteni furioși pe conexiunea 5G slabă au legat de stâlp angajatul venit să remedieze problema în India

Dacă în unele situații tehnologia 5G a stârnit temeri și, uneori, teorii ale conspirației, cei care au neapărat nevoie de ea reacționează diferit. Locuitorii unui sat revoltat de conexiunea slabă la 5G au legat un tehnician trimis să remedieze problemele de semnal, relatează presa din India, preluată de Metro.

Accesul la internet în India este foarte important în viața oamenilor, având în vedere multitudinea de limbi vorbite, problemele de comunicare, distanțele uriașe și faptul că de multe ori cetățenii sunt obligați de restricțiile de buget să-și rezolve problemele (inclusiv consultațiile medicale) online.

Angajatul, identificat de mass-media locală drept Aditya Bhan Singh, a fost legat cu cabluri de un turn de telefonie mobilă din satul Hardauli din Uttar Pradesh, cel mai mare stat al Indiei raportat la numărul de locuitori.

Poliția a descris disputa ca fiind legată de problemele de conectivitate, localnicii fiind nevoiți să se mulțumească cu o conexiune 4G instabilă, deși plătesc pentru servicii 5G de peste doi ani.

Localnicii erau furioși pentru că, în ciuda numeroaselor plângeri, nu se făcuse suficient pentru îmbunătățirea semnalului.

في قريبة هندية اصحابها كانوا يشتكون من سوء تغطية شبكة 5G



طلبوا من شركة الاتصالات ان ترسل موظف ليحل المشكلة وعندما وصل ربطوه بالبرج و قالوا لن نطلق سراحه حتى يحسنون الشبكة pic.twitter.com/so54WjhEfg — TRAVIS | تراڤس (@iirode0) September 12, 2026

Sătenii l-au amenințat pe angajat că nu îi vor da drumul până după remedierea conexiunii

„Sătenii au susținut că zona s-a confruntat cu probleme de conectivitate mobilă, în special în ceea ce privește serviciile 5G, timp de aproape doi ani, în ciuda faptului că acolo fusese instalat un turn privat de telecomunicații”, a confirmat Abhimanyu Manglik, șeful Poliției din Fatehpur.

Potrivit relatărilor din presa locală, sătenii l-au confruntat pe Singh când acesta a sosit pentru a remedia problemele și s-au plâns de turnul privat de telecomunicații aflat în centrul nemulțumirii lor.

Aceștia l-ar fi amenințat că nu îl vor dezlega până când reprezentanții operatorului de rețea nu vor rezolva problema, însă el a fost eliberat la scurt timp după aceea.

Ulterior, cinci persoane au fost puse sub acuzare pentru privare ilegală de libertate și tulburarea ordinii publice.

Incidentul a fost raportat poliției după ce o înregistrare video în care Singh apare legat a fost distribuită pe scară largă în mediul online.