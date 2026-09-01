VIDEO Scandal în Parlament: USR și PNL au ieșit din sală după ce au piedut două funcții, care au ajuns la AUR și SOS. „PSD și-a făcut o nouă majoritate”

Deputații PNL și USR au plecat din sala de plen în prima ședință a sesiunii, după ce au pierdut fiecare câte un post de secretar în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Cele două funcții au ajuns la SOS România și AUR.

În prima ședință de plen din noua sesiune de la Camerei Deputaților s-a iscat scandal după ce PNL și USR au pierdut două funcții de conducere. Cele două posturi au fost alocate grupurilor SOS România și AUR.

La începutul ședinței, Natalia Intotero (PSD), cea care o conducea, a citit lista cu funcțiile și modul în care vor fi alocate fiecărui partid.

Vicepreședinți: PSD, AUR, PNL, USR – câte o funcție

Secretari: PSD, AUR, minorități naționale, SOS România – câte o funcție

Chestori: PSD, AUR, UDMR – câte o funcție

„Ceea ce ați citit dumneavoastră acolo este o minciună. Nu este și nu corespunde adevărului faptic de la momentul începerii legislaturii, când liderii s-au întâlnit și au stabilit o repartizare a mandatelor de la începutul legislaturii și până la final”, i-a replicat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

Andronache a explicat că PNL are alocate, potrivit ponderii, două funcții în Biroul Permanent, în această sesiune parlamentară.

„Grupul parlamentar AUR nu are funcție de secretar în această sesiune, ci în ultima sesiune din legislatură. Astăzi nu a existat nicio întâlnire a liderilor de grup pentru a renegocia această procedură. Ca atare, ce ați prezentat dumneavoastră este un fals”, a mai spus Andronache.

Apoi, liberalul a cerut o pauză pentru ca liderii grupurilor parlamentare să discute.

„Plecați de la guvernare”

„Pare că în Parlament se constituie o nouă coaliție monstruoasă între PSD, AUR și toți extremiștii. Asta este ceea ce se întâmplă aici. V-au tras plasă de mai multe ori. Vă aduceți aminte guvernul Veștea, da? Pare că astăzi se caută în continuare voturi de la extremiști pentru un nou guvern”, a spus Diana Stoica, lidera grupului USR, de la tribuna Camerei Deputaților.

În replică, George Simion a spus că cei de la USR continuă să se agațe, „un partid de 8%, cu dinții de guvernare, să nenorociți românii, să spargeți pietrele pe Dunăre și să spuneți că aveți soluții”.

„Plecați de la guvernare, acceptați întoarcerea la urne, acceptați la urne și putem oferi într-o variantă sau alta o majoritate care să ofere stabilitate”, a continuat Simion.

Apoi, deputații PNL și USR au plecat din sală. Pe holurile de lângă plen, doi liberali discutau:

„Ce facem? Mergem la grup?”, s-a întrebat unul dintre ei. Altul i-a răspuns: „Da, la grup. Că așa ceva n-am mai văzut”.

PNL și USR acuză formarea noii coaliții

Noii secretari ai Camerei Deputaților au fost numiți cu voturi de la PSD, UDMR, AUR, SOS România și UPR.

„În demersul de astăzi, constatăm că există o nouă majoritate. Partidului Național Liberal i s-a luat poziția de secretar în birou permanent al Camerei, ceea ce înseamnă că acea funcție, prin faptul că s-a dat, din înțeleg, Partidului S.O.S România, PSD și-a făcut nouă majoritate cu care vrea să susțină Guvernul”, a declarat Adrian Cozma, deputat PNL, care a rămas vicepreședinte al Camerei, imediat după ce a plecat din sală.

Întrebat despre UDMR, care a votat pentru acordarea funcțiilor pentru .SO.S și AUR, Cozma a spus că pare că parlamentarii Uniunii „n-au nicio problemă să stea cu cei pe care îi numeau extremiști”. UDMR a explicat decizia folosind argumentul ponderii parlamentare.

Tot azi, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a explicat că votul pentru viitorul Guvern, fie că va fi condus PSD, sau de un independent, va fi condiționat de majoritate, de faptul că nu vor susține un Guvern votat de AUR.

Cum arată noua conducere a Camerei Deputaților

PSD

Lider: Ștefan Popa

Vice: Natalia Intotero

Secretar: Silvia Mihalcea

Chestori: Romeo Lungu și Bucura Oprescu

AUR

Lider: Mihai Enache

Vice: Gianina Șerban

Secretar: Ramona Bruynseeles

Chestor: Bogdan Velcescu

PNL

Lider: Gabriel Andronache

Vicepreședinte: Adrian Cozma

USR

Lider: Diana Stoica

Vicepreședinte: Cătălin Drulă

UDMR

Lider: Csoma Botond

Chestor: Lorand Balint

Minoritățile Naționale

Lider: Varujan Pambuccian

Secretar: Ovidiu Gant

UPR

Lider: Răzvan Chiriță

S.O.S România

Lider: Simona Elena Macovei

Secretar: Virginia Vedinas