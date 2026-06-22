VIDEO Se deschide circulația pe o nouă autostradă, care trebuia să fie gata de trei ani. „Unul dintre cele mai dificile tronsoane construite până acum în Transilvania”

O secțiune din Autostrada Transilvania va fi deschisă în luna iulie, iar până la final de an încă o porțiune de la nord-vest de Cluj-Napoca va fi și ea pusă în circulație. Termenul inițial pentru ambele tronsoane era 2023.

„Încă puțin și circulăm pe un nou sector de autostrada Transilvania în Sălaj”, a anunțat secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.

Este vorba de 12 kilometri din A3 dintre Zimbor și Poarta Sălajului, „un sector relativ scurt ca lungime, dar unul dintre cele mai dificile construite până acum pe A3”.

Pe Autostrada Transilvania, între Nădășelu, Zimbor și Poarta Sălajului, constructorul român UMB lucrează din 2021 pe circa 42 km de autostradă. Tronsoanele de autostradă trebuiau să fie gata acum aproape 3 ani. Secretarul de stat spune că proiectul a avut parte și de „provocări tehnice”

„Vorbim despre o autostradă care traversează dealurile provocatoare ale Transilvaniei prin lucrări impresionante de infrastructură: viaducte cu o lungime cumulată de peste 3 kilometri și înălțimi de până la 50 de metri; peste 5 milioane de metri cubi de excavații; aproximativ 4 kilometri de ziduri de sprijin; sute de ancore și mii de drenuri; numeroase lucrări de consolidare menite să stabilizeze dealurile și să asigure durabilitatea autostrăzii pe termen lung”.

El spune că în aceste zile „constructorul român finalizează ultimele lucrări la nodul rutier Românași și remediază ultima alunecare de teren apărută pe un debleu al autostrăzii” și că în luna iulie va avea loc recepția la terminarea lucrărilor și deschiderea circulației.

Continuarea autostrăzii spre Cluj-Napoca, sectorul următor dintre Zimbor și Nădășelu, va fi gata la final de an, spune oficialul de la Transporturi: „Lucrările avansează într-un ritm susținut”.

Deși ar fi trebuit finalizat în doi ani de execuție, tronsonul a fost măcinat de probleme cu solul, iar în două puncte critice traseul a fost modificat și a fost licitată construcția separată a două viaducte de care acum se ocupă Ozaltin, o firmă din Turcia.

„Se construiesc noile viaducte de la Nădășelu și Mihăiești, se execută umpluturile la rampele podurilor, se remediază și aici ultimele alunecări în dealurile problematice, se așterne asfaltul, se montează parapetele metalice și se aplică marcajele rutiere. Estimarea actuală este că antreprenorul român va finaliza lucrările principale pe sectorul său în luna august, iar până la sfârșitul anului constructorul turc va finaliza și el noile viaducte, astfel încât să putem deschide circulația pe întregul tronson”, spune Horațiu Cosma.

El spune că anul 2026 va fi unul dintre cei mai buni ani din istoria Autostrăzii Transilvania pentru că vor fi dați în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor.

„Va rămâne pentru următorii ani să finalizăm cel mai dificil sector al autostrăzii, cel din zona Zalăului, unde viitorul Tunel Meseș, cel mai lung tunel rutier al țării, va reprezenta una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură rutieră realizate vreodată în România”, spune Cosma.

Autostrada A3 Nădășelu-Mihăiești-Zimbor – un tronson dificil care s-a lovit de alunecări de teren

UMB lucrează în teren încă din 2021 la cei 42,3 km din A3 Nădășelu – Mihăiești – Zimbor, două tronsoane dificil de realizat prin prisma terenului pe care îl traversează autostrada.

În două puncte critice – la Nădășelu și la Topa Mică – dealurile au luat-o la vale pentru că soluțiile tehnice proiectate conform studiului de fezabilitate inițial nu se potriveau cu realitatea din teren.

Proiectul afectat de alunecări de teren ce au impus modificarea traseului și realizarea a două noi viaducte cu o lungime totală de peste 3 km:

viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos)

fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos) viaduct cu lungimea de aproximativ 2 km care să depășească în aval traseul DN1F și cursului pârâului Topa Mică (n.r. zonă încercuită în partea dreaptă a hărții de mai jos)

A3 Nădășelu – Zimbor:

Sector: SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR

SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR Lungime: 30.06 km

30.06 km Antreprenor : Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj

: Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj Valoare : 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat

: 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat Contract semnat: 22 septembrie 2020

22 septembrie 2020 Durată : 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp)

: 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp) Stadiu fizic (iunie 2026): 96% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 57%)

96% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 57%) Data posibilă pentru finalizare: T3 2026

A3 Zimbor – Poarta Sălajului: