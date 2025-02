VIDEO Sistemul informatic din sănătate va mai avea întreruperi cel puțin o săptămână. Șefa CNAS: „Este foarte vechi. Se vindecă și cade din nou”

Platforma Informatică de Asigurări de Sănătate (PIAS), care nu funcționează de la începutul acestei luni, a intrat în lucrări de mentenanță, care vor dura încă 7-10 zile, timp în care vor exista și perioade de întreruperi, a declarat marți în Parlament, Valeria Herdea, șefa CNAS. „Eu pot să scot vinovat pe oricine, dar atâta timp cât sistemul IT este foarte vechi, se vindecă și cade din nou”, a declarat aceasta. Soluția este ca acest sistem IT să fie ținut în viață până în iunie 2026, când se estimează ca va deveni operațională o nouă platformă IT finanțată cu bani din PNRR.

Conducerea Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate a fost chemată marți la audieri în comisia IT din Camera Deputaților pentru a da explicații despre motivele nefuncționării Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate (PIAS).

„Această platformă este foarte veche din 2002, care este de mult end of life. Suntem în situația în care ea funcționează cu intermitențe și în acest an, respectiv începând cu data de 5 disfuncționalitățile au devenit mult mai evidente. Ca dovada am pus pe site și am și anunțat această indisponibilitate și rând pe rând, în data de 7 și în data de 12 am ridicat două dintre masurile care vor permite furnizorilor să poată sa transmită și să înregistreze serviciile medicale”, a explicat Valeria Herdea, președintele CNAS.

Care este riscul? Serviciile medicale să nu fie toate validate sau să fie acordate unor persoane neasigurate

Aceasta susține că a avut marți discuții prin videoconferință cu reprezentanții Colegiului medicilor, a farmaciștilor și stomatologilor, în care le-a transmis că sistemul IT este într-o perioadă de mentenanță estimată la 7-10 zile.

„Suntem într-o perioadă de mentenanță estimată de echipele de specialiști undeva la 7-10 zile, perioada în care se fac testări, se fac intervenții pe aceasta platformă, inclusiv s-a anunțat, cum a fost și aseară, perioadă de indisponibilitate totală. Ce se întâmplă cu pacientul? El are nevoie de servicii medicale, se prezinta la medic și primește aceste servicii medicale. Care este riscul pentru sistem? Există posibilitatea ca aceste servicii medicale să nu fie toate validate sau să fie acordate unor persoane neasigurate. În acest sens sigur există riscul imputării”, a susținut aceasta.

Președintele CNAS a precizat că la aceste lucrări de mentenanță participă atât specialiștii IT din CNAS, cât și din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și de la firmele de mentenanță.

„Astăzi se trece la testare, în sensul că am solicitat furnizorilor de servicii de asistență medicală, stomatologilor si farmaciștilor să poată să inițieze activități online pentru a vedea cum reacționează platforma în momentul în care este încărcată. Considerăm că în următoarea perioadă de 7-10 zile vor exista și perioade de întreruperi pe care le vom comunica pe site-ul Casei si vor ajunge la furnizorii de servicii medicale. Estimarea echipelor de specialiști este că în condițiile actualei platforme, rezultatul eforturilor care se fac acum îl vom avea la începutul săptămânii viitoare”, a declarat oficialul CNAS.

„Avem nevoie ca aceasta platformă să funcționeze până în iunie 2026”

Președintele CNAS a mai precizat că pentru a putea fi pusă din nou în funcțiune, actualul sistem IT a primit noi capacități de stocare a datelor de la parteneri instituționali, dar că este o soluție temporară.

„Stabilitatea platformei depinde foarte mult de parametrii pe care îi atingem și de ce componente reușim să înlocuim. Cu sprijinul partenerilor interinstituționali, am primit un surplus de storage de memorie care sa ne poată ajuta sa translatăm aceste date si să punem platforma în funcțiune. Avem nevoie ca aceasta platformă să funcționeze până în iunie 2026, când se estimează că vom avea funcțională PIAS 2, acel proiect național din PNRR care înseamnă o platforma IT nouă”, a spus aceasta.

Deputatul USR Radu Miruță, care este președintele comisiei IT din Camera Deputaților, a întrebat dacă există un contract de mentenanță pentru acest sistem IT al statului.

„E o infrastructura critică. Sunt oameni care dincolo de problemele din spital ajung în fața unei imposibilități de a-și utiliza cardurile de sănătate, de a primi o rețetă sau de a ridica medicamentele din farmacii. Sunt farmaciști care spun că stau seara după program cu rețetele off line să le introducă in sistem, pescuind intervale de timp când această aplicație merge”, a subliniat deputatul USR.

Șefa CNAS a susținut că CNAS are „5 mentenanțe care asigură fiecare câte o parte a funcționalității PIAS” și că termenul de remediere a problemelor este de 48 de ore, existând și posibilitatea impunerii de penalități.

Întrebată dacă s-au aplicat până acum penalități firmei care se ocupă de mentenanță, președintele CNAS a spus că nu, motivul fiind că de la începutul anului trecut angajații IT ai acestei firmei au derulat activitatea de mentenanță permanent și au fost alături de echipele CNAS.

„Sistemul este foarte, foarte vechi. Eu pot să scot vinovat pe oricine, dar atâta timp cât sistemul este foarte vechi, se vindecă și cade din nou, se vindecă si din nou apare disfuncționalitatea. Din păcate cu asta ne luptăm, cel puțin de la momentul de la care mi-am luat mandatul din 16 ianuarie anul trecut. Suntem in această luptă permanentă”, a spus aceasta.



Soluția este ca actualul sistem IT să fie ținut în viață până când va deveni operațională viitoarea platformă IT – PIAS.

„Cred că soluția este să ajung în PIAS 2 cu acest sistem așa greu cum merge. În acest moment principala mea activitate este să mă calez, de un an și ceva, pe supraviețuirea acestui sistem și nu neapărat pe pedepsire, atâta vreme cât în CNAS am o echipă care chiar lucrează și suntem în situația în care căutăm oameni și din păcate nu este ofertant să lucrezi în Casa de asigurări”, a mai spus șefa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.