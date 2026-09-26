Slujbă uriașă ținută de Papa Leon în centrul Parisului. Participă sute de mii de credincioși

Aproximativ 700.000 de persoane asistă sâmbătă la o slujbă uriașă pe care Papa Leon al XIV-lea o oficiază în Place de la Concorde, la Paris, în a doua zi a vizitei sale în Franța, ce se bucură de un mare entuziasm popular, relatează AFP.

Anterior, Papa Leon a parcurs traseul spre Place de la Concorde, unde are loc liturghia grandioasă, pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysées, în ovaţiile unei imense mulţimi de credincioşi.

De la bordul papamobilului, suveranul pontif, zâmbind, a binecuvântat mai mulţi bebeluşi şi a salutat mulţimea de credincioşi, mulţi dintre ei sosiţi cu câteva ore înainte pentru a-l zări îndreptându-se spre Place de la Concorde, unde a fost ridicată o vastă structură temporară, cu un altar alb surmontat de o cruce de câţiva metri înălţime.

Papa Leon al XIV-lea, întâmpinat de mulțimi de credincioși la Paris. Foto: Blondet Eliot/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Slujba religioasă, momentul culminant al celei de-a doua zile a vizitei Papei în Franţa, începe la ora locală 15:00 (16:00 în România), autorităţile aşteptându-se la prezența a sute de mii de persoane. Spectatorii vor putea urmări slujba, care va dura o oră şi jumătate, pe ecrane uriaşe.

Deja s-au adunat peste 700.000 de persoane, potrivit Vaticanului, mulţimea întinzându-se până dincolo de Arcul de Triumf.

INCROYABLE



There are close to a million people at the Arc de Triomphe in Paris to see Pope Leo XIV



These scenes are unbelievable pic.twitter.com/qgtuhdRIcP — Catholic Arena (@CatholicArena) September 26, 2026

Pe Place de la Concorde, lângă scenă, şi-au ocupat locurile și numeroase personalităţi politice franceze, printre care candidaţii la alegerile prezidenţiale Edouard Philippe, Gabriel Attal şi Marine Le Pen, însoţită de Jordan Bardella.

Şeful statului, Emmanuel Macron, care l-a întâmpinat pe papă vineri la sosirea sa la aeroport şi apoi la Palatul Élysée, nu este prezent, dar este reprezentat de soţia sa, Brigitte Macron, potrivit diecezei de Paris. Premierul Sébastien Lecornu este, de asemenea, prezent.

Pope Leo XIV intoning the Gloria at the Holy Sacrifice of the Mass in honour of the Blessed Virgin Mary, Fountain of Salvation, in Place de la Concorde, Paris. Just magnificent. Worship worthy of Almighty God pic.twitter.com/HTGArVjsax — Catholic Sat (@CatholicSat) September 26, 2026

După liturghie, Papa Leon al XIV-lea va părăsi Parisul pentru a se îndrepta spre Lourdes, a doua etapă a călătoriei sale în Franţa, înainte de a se deplasa la Metz, luni.

Această vizită fără precedent a Papei Leon în Hexagon are loc în condiţii de securitate ridicată, mobilizând 17.000 de voluntari, 15.000 de poliţişti şi jandarmi și un buget uriaş de 27 de milioane de euro.