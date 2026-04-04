VIDEO Șofer prins cu zeci de kilograme de cocaină, pe o șosea din România. Unde erau ascunse drogurile

Un cetățean turc, șofer de TIR, a fost prins pe o șosea din Mehedinți cu 30 de kilograme de cocaină ascunse în autotren.

Poliția Română a anunțat sâmbătă că bărbatul, în vârstă de 45 de ani, care conducea un TIR încărcat cu marfă avea drogurile în interiorul capului tractor. Este vorba despre 30 de kilograme de cocaină, împărțite în 33 de pungi care erau puse în două genți.

Sâmbătă, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus reținerea bărbatului, cetățean turc, care este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc. El va fi dus la Tribunalul Mehedinți, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.