VIDEO Surpriza de lângă Capitală: Un tronson de autostradă va fi gata mult înainte de termen: „Ăsta e planul, 100% va fi dat în trafic”

Un tronson de autostradă la care s-a început lucrul la începutul acestui an are șanse mari să fie deschis, parțial, cu aproape șase luni înainte de termen. Parte din Autostrada de Centură A0 a Capitalei, segmentul nordic, tronsonul care va lega DN1A lângă Moșoșoaia de DN1 dinspre Corbeanca va fi gata în mai 2026, cel puțin așa speră și autoritățile.

Cei 18 km din A0 Nord, Lotul 1 de la DN1 până de continuarea spre A1 este și cel mai rămas în urmă tronson al autostrăzii de centură A0 a Capitalei. Proiectul, contractat cu asociera italiano-română Impresa Pizzarotti – Retter Management, a primit undă verde de construcția în ianuarie.

Termenul oficial de finalizare este finalul anului 2026, iar odată terminat va fi ultima piesă din puzzle care va forma autostrada A0 de aproape 100 de kilometri care înconjoară cu totul Capitala.

„Au început să lucreze serios, s-au mobilizat”

„Constructorul român (n.r. Retter Management) se ocupă de construcția sectorului de 8 km cuprins între Buftea-DN1A și Corbeanca, spre DN1. Planul anunțat e că-l vor termina în aprilie-mai anul viitor. Au început serios să lucreze în teren, toată vara s-au mobilizat”, a declarat, pentru HotNews.ro, un oficial din Transporturi care a dorit să își păstreze anonimatul.

„Da, ăsta e planul, să fie gata în primăvară. Nu știm dacă va fi chiar în aprilie, dar în mai sigur, 100% va fi gata, va fi dat în trafic de la DN1, de unde e bucata care e deja finalizată, până la DN1A, la Buftea, sunt circa 8 km. Restul până la Bâcu (n.r. continuarea A0 spre A1) va fi gata la termen, la final de an”, a declarat pentru HotNews.ro o sursă apropiată de constructor.

Realizarea lucrărilor în avans față de termenul contractual ar putea fi posibilă, spune sursa consultată, și prin prisma faptului că cei 8 km au un grad redus de dificultate, neavând nici o structură importantă de-a lungul lor, în afară de un pasaj prin care A0 trece peste DN1A.

De altfel, singurele poduri mai mari pe care constructorii le au de executat sunt pe restul lotului, de la DN 1A până la continuarea A0 spre intersecția cu A1, acolo unde de execuție se ocupă firma italiană. Mai exact, constructorii au de executat un pod prin care autostrada să supratraverseze calea ferată București – Pitești, iar mai încolo un alt pod lung prin care autostrada trece atât peste DN7, cât și peste calea ferată București – Pitești.

La capătul nord-estic al tronsonului, în dreptul localității Corbeanca, tronsonul executat de Retter se va lega la bucata ce există și în prezent, doi kilometri de autostradă rămași muzeu de când UMB a finalizat tronsonul adiacent (Lotul 2) în 2023.

Pro Infrastructura: „Este posibil, dar le va fi foarte greu”

„Pe A0 Nord Corbeanca-Mogoșoaia în mai 2026, sperăm”, confirmă și Asociația Pro Infrastructura într-o poziție transmisă HotNews.ro. Asociația, una dintre cele mai active organizații din societatea civilă care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură a și filmat din dronă cum arată la zi șantierul de pe A0 Nord, Lotul 1.

API consideră că deschiderea parțială, înainte de termen, între nodurile cu DN1A (Mogoșoaia-Buftea) și DN1 (Corbeanca) ar fi posibilă într-un „scenariu optimist”.

„Este posibil, dar le va fi foarte greu, având în vedere că la pasajul pe A0 peste DN1A abia s-a început recent forarea piloților primei culei. Ca să fie gata la sfârșit de mai 2026, este nevoie de 9 luni cu vreme bună, multă putere de muncă și un cashflow stabil. Din fericire, birocrația – în special mutarea rețelelor de utilități – este practic rezolvată pe această secțiune”, consideră Pro Infrastructura.

„Pe bucata cealaltă, spre A1, lucrează italienii de la Pizzarotti pe partea de drum. Structurile însă sunt făcute tot de cei de la Retter care momentan sunt concentrați pe segmentul DN1A-DN1 și la pasajele mari peste DN7 și calea ferată. Așa cum și trebuie, fiind punctele critice ale autostrăzii”, mai detaliază asociația.

„Salutăm decizia constructorilor de a inaugura etapizat tronsonul. Se demonstrează în teren că nu este o promisiune aruncată în vânt, ci un obiectiv clar. Vom vedea dacă vor reuși. Cert este că sunt șanse mari să își respecte termenul asumat prin contract și la sfârșitul anului viitor să circulăm neîntrerupt pe autostradă în jurul Capitalei, pe toți cei 100 de kilometri ai A0”, spune API.

Contractul pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al A0 Nord între Bâcu (DJ601A) și Corbeanca (DN1) a fost semnat în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026.

Lotul 1 din A0 Nord (DJ601 – Corbeanca/DN1)

Lungime : 17,5 km

: 17,5 km Valoare : 815 milioane lei

: 815 milioane lei Constructor : Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management

: Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management Contract semnat: octombrie 2023

octombrie 2023 Lucrări începute : octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet)

: octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet) Termen de finalizare: 22 de luni execuție

22 de luni execuție Finalizare posibilă: T4 2026 / T2 2026 (parțial între DN1 și DN1A)

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în august 2025 (verde – deschis circulației / ROșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 esgte o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mută pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Imprsa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3, Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi. Vezi aici detalii despre stadiul lucrărilor.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, este construit de UMB și are șanse de finalizare la finele anului 2025.