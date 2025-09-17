VIDEO Taiwanul a dezvăluit prima rachetă de croazieră autonomă, Barracuda-500, fabricată în colaborare cu SUA, pentru a contracarara China

Anduril Industries a prezentat o familie de rachete de croazieră autonome „accesibile”, Barracuda-M, optimizate pentru producția pe scară largă. 13 septembrie 2024. FOTO: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Taiwanul a prezentat miercuri prima rachetă fabricată în colaborare cu o companie americană, marcând un pas important în cooperarea în domeniul apărării între Taipei și Washington, cooperare care se dezvoltă rapid pentru a contracara amenințarea militară din partea Chinei, scrie Reuters.

Taiwanul, guvernat democratic, se grăbește să-și consolideze forțele armate, în timp ce China, care consideră insula ca fiind teritoriul său, își intensifică presiunea militară, inclusiv prin organizarea de exerciții de război și trimiterea regulată de avioane și nave de război în spațiul aerian și în apele din apropiere.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat, în luna iunie, că va aprofunda cooperarea în domeniul securității cu SUA și că insula va dezvolta și fabrica arme în comun. SUA este cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al insulei, în ciuda absenței unor relații diplomatice oficiale.

Înaintea Expoziției de Tehnologie Aerospatială și de Apărare de la Taipei, Institutul Național Chung-Shan de Știință și Tehnologie (NCSIST), deținut de armată, a expus Barracuda-500, o rachetă de croazieră autonomă, cu cost redus, proiectată de start-up-ul american din domeniul tehnologiei de apărare Anduril Industries.

NCSIST a afirmat că, prin transferul de tehnologie, intenționează să producă în serie în Taiwan racheta, concepută pentru atacuri de grup asupra navelor de război și similară cu dronele explozive.

NCSIST a refuzat să ofere detalii precum calendarul de producție sau volumul preconizat.

„Este o nouă inițiativă. Ne propunem să ne dezvoltăm propriile capacități de apărare mai rapid și mai eficient, încorporând cele mai noi tehnologii”, a declarat, pentru Reuters, președintele NCSIST, Li Shih-chiang.

Obiectivul Taiwanului este de a construi întreaga linie de producție la nivel local și de a menține costul pe rachetă sub 6,5 milioane de dolari taiwanezi (216.493 dolari), a spus Li.

„În cazul în care vor izbucni ostilități, în cazul în care ne vom confrunta cu un blocaj, noi nu suntem ca Ucraina, care încă se poate baza pe continentul european pentru a-i furniza un flux constant și neîntrerupt de întăriri”, a menționat el. „Toată rezistența noastră trebuie să se bazeze pe această insulă”, a adăugat Li Shih-chiang.

Li a mai spus că NCSIST va semna două contracte și șase memorandumuri de înțelegere cu șase companii americane și canadiene, ale căror nume nu au fost dezvăluite, în timpul târgului comercial de trei zile care se deschide joi.

Taiwanul și-a stabilit obiectivul de a cheltui 5% din PIB-ul său pentru apărare până în 2030, în creștere față de obiectivul de 3,3% pentru anul viitor, și dorește să obțină un sprijin internațional mai mare, în afară de cel al Statelor Unite.