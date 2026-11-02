VIDEO Teia Ciulacu, antreprenoare socială: „Miza noastră e cât de mult impact avem”

De 20 de ani, Teia Ciulacu construiește, prin asociația ViitorPlus, un model de antreprenoriat în care sustenabilitatea, inovația și incluziunea socială merg mână în mână. Pentru ea, succesul nu se măsoară în cifre, ci în plasticul înlocuit, deșeurile salvate de la groapa de gunoi și șansele oferite oamenilor din grupuri vulnerabile. Altfel spus, scrie de 20 de ani o poveste despre perseverență, curaj și puterea de a transforma valorile în soluții concrete.

Să construiești o afacere de la zero nu este ușor. Să o faci cu resurse limitate, într-un domeniu în care rezultatele se văd uneori abia după ani de muncă și în care profitul nu este un indicator al succesului, presupune și mai multă determinare. Pentru Teia Ciulacu, co-fondatoarea asociației ViitorPlus, antreprenoriatul a însemnat, în primul rând, să rămână consecventă unei viziuni: aceea că dezvoltarea economică poate și trebuie să contribuie la binele societății și al mediului.

ViitorPlus a început în urmă cu două decenii, din pasiunea pentru dezvoltare durabilă și din experiența acumulată prin voluntariat în organizații neguvernamentale, în mai multe țări. Teia a descoperit în sectorul non-profit un spațiu în care putea să lucreze în acord cu propriile valori, să urmărească un ideal și să construiască proiecte cu un impact real. Înființarea propriei organizații i-a oferit libertatea de a stabili direcția, prioritățile și felul în care voia să contribuie la schimbare.

Dar între o idee și un proiect care funcționează există un drum lung: formarea echipelor, dezvoltarea proceselor, atragerea resurselor și găsirea soluțiilor care să reziste în timp. Iar într-un domeniu precum dezvoltarea durabilă, unde schimbările de mentalitate și de comportament se produc treptat, consecvența devine esențială.

Perseverența, ingredientul esențial al antreprenoriatului

Dacă ar fi să aleagă o singură calitate necesară unei antreprenoare, Teia Ciulacu spune că aceasta este perseverența. Nu pentru că drumul antreprenorial ar fi lipsit de obstacole, ci tocmai pentru că ele sunt inevitabile. „Trebuie să reușești să fii consecvent pe drumul tău și să obții acele rezultate cărămidă cu cărămidă, ca să se vadă la final o construcție frumoasă”, explică ea.

Cei 20 de ani de activitate ai ViitorPlus sunt o dovadă a acestei filozofii. Proiectele cu impact nu se construiesc peste noapte, iar lipsa finanțării sau dificultățile unui anumit an nu ar trebui să anuleze direcția stabilită de la început. Este nevoie de răbdare, de capacitatea de a continua și de dorința de a vedea lucrurile schimbate.

În antreprenoriatul la feminin, povestea Teiei vorbește despre o formă de leadership bazată pe viziune și continuitate. Nu există o rețetă universală a succesului, însă există convingerea că rezultatele durabile se construiesc prin muncă susținută și prin capacitatea de a rămâne fidelă scopului inițial, chiar și atunci când contextul devine dificil.

De la protejarea mediului la soluții de business

Sustenabilitatea nu este doar o componentă a activității ViitorPlus, ci motivul pentru care organizația a fost înființată. De-a lungul timpului, proiectele sale s-au concentrat asupra unor provocări importante pentru România: împădurirea terenurilor degradate, în special în sudul țării, și dezvoltarea economiei circulare.

În zona de reciclare, România continuă să aibă un decalaj important față de obiectivele europene. Pentru Teia, acest decalaj nu reprezintă doar o problemă de infrastructură, ci și o oportunitate de a identifica soluții adaptate realităților locale. Un exemplu este Recicleta, un sistem de colectare separată a deșeurilor reciclabile de la companii și organizații din București. Proiectul a pornit de la o nevoie concretă: firmele care generează cantități relativ mici de deșeuri nu au întotdeauna acces la soluții de colectare potrivite. ViitorPlus a dezvoltat astfel un serviciu care a început cu transportul pe bicicletă, a continuat cu biciclete cargo electrice și a integrat ulterior și transportul cu mașini electrice.

Inițiativa a adus împreună două obiective: reducerea impactului asupra mediului și crearea de oportunități profesionale pentru persoane din grupuri vulnerabile. Această combinație este definitorie pentru felul în care Teia înțelege antreprenoriatul: nu ca pe o activitate economică separată de problemele societății, ci ca pe un instrument prin care acestea pot fi abordate concret.

Teia Ciulacu, antreprenoare socială Atelierul de Pânză

Atelierul de Pânză: când deșeurile devin resurse

Un alt exemplu este Atelierul de Pânză, proiect lansat în 2009, într-o perioadă în care pungile de plastic de unică folosință erau aproape omniprezente, iar alternativele reutilizabile erau mult mai puțin accesibile.

Ideea inițială a fost simplă: crearea unei sacoșe din pânză care să poată fi folosită de mai multe ori și să înlocuiască produsele de unică folosință. În timp, atelierul și-a extins activitatea și a început să producă ghiozdane, genți pentru laptop, veste, decorațiuni și alte obiecte textile.

Însă diferența nu stă doar în produsele realizate, ci și în materialele folosite. Atelierul valorifică resturi textile provenite din alte industrii, transformând materiale care ar fi putut ajunge la groapa de gunoi în obiecte noi, utile și durabile.

O sacoșă poate include, de exemplu, bucăți recuperate din huse de canapele utilizate în amenajarea unui magazin, dar și resturi din materialele folosite pentru fabricarea măștilor în timpul pandemiei. Într-un alt proiect, cutii de transport frigorific devenite inutile după schimbarea identității vizuale a unei companii au fost desfăcute, iar componentele lor au fost reutilizate pentru a crea genți pentru prânz și ghiozdane. Acestea din urmă au fost donate copiilor din grupuri vulnerabile.

Astfel de exemple ilustrează principiile economiei circulare: prelungirea duratei de viață a materialelor, reducerea risipei și regândirea felului în care sunt folosite resursele. Ceea ce pentru o companie reprezintă un deșeu poate deveni, pentru alta, materia primă necesară unui produs nou. „Ne uităm și la partea de mediu, și la partea de oameni”, mărturisește Teia.

Atelierul funcționează ca unitate protejată, iar aproximativ jumătate dintre angajați sunt persoane cu dizabilități. În acest fel, modelul de business contribuie simultan la reducerea deșeurilor textile și la crearea unor oportunități de muncă pentru oameni care se pot confrunta cu bariere suplimentare în accesul pe piața muncii.

Un alt indicator al succesului: impactul

Într-un mediu de business în care performanța este asociată frecvent cu profitabilitatea și creșterea cifrei de afaceri, Teia Ciulacu propune o perspectivă diferită: pentru ea, sustenabilitatea financiară este necesară, însă nu reprezintă scopul final. „Miza noastră e cât de mult impact avem”, afirmă antreprenoarea.

Succesul este evaluat și prin cantitatea de plastic înlocuită, numărul de locuri de muncă create pentru persoane din grupuri vulnerabile și cantitatea de deșeuri care nu mai ajunge la groapa de gunoi. Această abordare nu exclude logica economică, ci o completează. O activitate trebuie să fie viabilă pentru a putea continua, însă modul în care generează venituri și efectele pe care le produce contează la fel de mult în definirea misiunii sale. Provocarea este să construiești un model de business în care impactul pozitiv să nu fie un element secundar, adăugat ulterior, ci o parte integrantă a modului de funcționare.

Antreprenoriatul nu este un drum ușor

Dincolo de proiecte, rezultate și idei inovatoare, Teia vorbește deschis și despre dificultățile antreprenoriatului. Unul dintre miturile pe care și-ar dori să le demonteze este tocmai acela că a avea propria afacere înseamnă libertate fără limite sau o cale mai simplă către succes.

Experiența sa, inclusiv cea de angajat, a făcut-o să înțeleagă cât de diferită este responsabilitatea unui antreprenor. Problemele nu dispar la finalul programului, iar oportunitățile și urgențele nu țin cont de weekenduri sau de sărbători. Mintea rămâne conectată permanent la ceea ce se întâmplă în organizație și la lucrurile care trebuie rezolvate. „Nu cred că ai cum să reușești altfel dacă nu ești acolo trup și suflet cu ce faci”, mărturisește ea.

Este un angajament care poate aduce multă împlinire, mai ales atunci când munca este aliniată cu propriile valori, dar care presupune și un consum personal considerabil. Tocmai de aceea, alegerea antreprenoriatului trebuie făcută cu o înțelegere realistă a responsabilităților și a efortului pe care îl implică.

Pentru femeile care își doresc să construiască propriile afaceri, experiența Teiei Ciulacu oferă o perspectivă dincolo de poveștile despre succesul rapid. Antreprenoriatul înseamnă să ai o idee în care crezi, să găsești resursele necesare pentru a o pune în practică și să continui să construiești chiar și atunci când rezultatele întârzie să apară.

După două decenii de activitate, lecția pe care o transmite este una simplă, dar deloc ușoară: schimbarea se construiește în timp, prin decizii consecvente și prin capacitatea de a transforma principiile în acțiuni concrete. Iar atunci când afacerea reușește să creeze valoare nu doar pentru clienți, ci și pentru comunitate și pentru mediu, succesul capătă o semnificație mai largă decât cea din bilanțul financiar.

Acest articol face parte din seria susținută de Calea BRD, platforma dedicată

antreprenoriatului feminin pentru a inspira, informa și sprijini femeile care își doresc să

construiască și să dezvolte propriile afaceri. Prin povești autentice, resurse utile precum

Startarium, oferit de Impact Hub, și perspective relevante, Calea BRD aduce în prim-

plan provocările, reușitele și oportunitățile din parcursul antreprenorial, contribuind la

crearea unui mediu în care ideile femeilor prind contur și se transformă în afaceri

sustenabile. Pentru mai multe informații despre produsele, serviciile și oportunitățile

oferite antreprenoarelor de BRD-Groupe Societe Generale, vizitați www.brd.ro/calea-brd

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