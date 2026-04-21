VIDEO. Teroare la circ. Momentul în care un tigru năvălește în public într-un cort din Rusia

Teroare la circ. Momentul în care un tigru năvălește în public într-un cort din Rusia

Un spectacol de circ care a avut loc într-o localitate din regiunea Rostov-pe-Don, Rusia, a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie, scrie cotidianul italian Il Messaggero.

Potrivit filmărilor, un tigru a evadat din cușca sa și s-a îndreptat spre public după ce o plasă de protecție care separa animalul de tribune s-a prăbușit.

În acel moment, tigrul s-a îndreptat spre mulțime, provocând haos: unele persoane au fugit în grabă, în timp ce altele au rămas paralizate de tensiune.

Din fericire, felina nu a atacat publicul, ci s-a îndreptat spre stradă, ieșind din cort.