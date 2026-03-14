VIDEO Trump anunță că armata SUA a distrus „toate țintele militare de pe Insula Kharg” și vine cu o nouă amenințare

Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA a distrus „toate țintele militare” de pe insula Kharg din Golful Persic, prin care treceau 90% din exporturile petroliere ale Iranului.

„Cu câteva momente în urmă, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet toate țintele MILITARE de pe Insula Kharg, bijuteria coroanei Iranului”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Președintele american a afirmat că, „din motive de decență, am ales să NU distrug infrastructura petrolieră de pe insulă.”

„Cu toate acestea, dacă Iranul sau oricine altcineva va face ceva pentru a împiedica trecerea liberă și în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, voi reconsidera imediat această decizie”, a spus Trump, adăugând că iranienii ar trebui să se predea „și să salveze ce a mai rămas din țara lor, adică nu prea multe”.

Trump a publicat și imagini cu atacul asupra insulei, în care se văd lovituri asupra bazei aeriene și craterele care apar pe pistă, și lovituri în alte locuri, probabil sisteme antiaeriene și lansatoare de rachete ale Gărzilor Revoluționare, potrivit experților.

Footage has now been published by President Donald J. Trump showing today’s strikes against Iranian military targets on Kharg Island in the Northern Persian Gulf, which acts as a port hub for the export of up to 90% of oil products leaving Iran. In the footage, strikes can be… pic.twitter.com/WH3iWw74sE — OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2026

Postarea lui Trump venit la câteva ore după ce a apărut informația că SUA va defășura forțe suplimentare în apropierea Iranului și că, potrivit New York Times, circa 2.500 de puşcaşi marini şi alte trei nave au pornit deja spre regiune.

Iranienii au răspuns la amenințări cu alte amenințări

Forțele armate iraniene au răspuns sâmbătă afirmând că orice atac asupra infrastructurii petroliere și energetice a țării lor ar duce la lovituri asupra instalațiilor deținute de companiile petroliere care cooperează cu Statele Unite în regiune, potrivit presei iraniene și Reuters.

Agenția de știri iraniană Fars a relatat, citând surse, că s-au auzit peste 15 explozii pe Insula Kharg în timpul atacurilor americane.

Sursele au afirmat că atacurile au vizat apărarea aeriană, o bază navală și instalațiile aeroportuare, dar nu au provocat daune infrastructurii petroliere.

Piețele financiare se uită să vadă orice semn că atacurile SUA ar fi avariat rețeaua complexă de conducte, terminale și rezervoare de stocare a insulei.

Chiar și întreruperile minore ar putea restrânge și mai mult oferta globală de țiței, adăugând presiune pe o piață deja volatilă.