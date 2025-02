VIDEO Trump l-a primit imediat la Casa Albă pe americanul eliberat de Rusia: „Ar putea fi o etapă importantă” a încheierii războiului din Ucraina

Profesorul american Marc Fogel, eliberat de Rusia după trei ani și jumătate de închisoare, a fost primit după zborul de întoarcere de la Moscova de președintele american Donald Trump la Casa Albă.

„Mă simt ca cel mai norocos om de pe pământ în acest moment. Sunt un profesor de școală din clasa de mijloc care se află acum într-o lume de vis”, a spus Fogel, cu un drapel american pe umeri, notează Reuters.

Trump, stând alături de Fogel în sala de recepții diplomatice a Casei Albe, a spus: „Pentru mine el arată al naibii de bine”.

President Trump Greets and Welcomes Marc Fogel Back to The United States https://t.co/LfMAk8NdGj