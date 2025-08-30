VIDEO Ucraina a distrus două poduri-cheie din Rusia folosind chiar minele inamicului: „Am descoperit o oportunitate și am profitat de ea”

Momentul în care un pod din Rusia este aruncat în aer de forțele ucrainene Video: Ukraine Armed Forces - 58th Separate Motorized Infantry Brigade

Ucraina a anunțat că a distrus două poduri în Rusia folosind câteva drone ieftine pentru a lovi mine și muniție ascunse acolo de forțele ruse, scrie CNN.

Armata ucraineană a spus că cele două poduri situate lângă granița cu regiunea Harkov din Ucraina erau folosite de armata rusă pentru a-și reaproviziona trupele.

Datorită importanței lor strategice, podurile erau minate, astfel încât armata rusă avea opțiunea de a le arunca în aer în cazul unei ofensive neașteptate Ucrainei.

În cazul celor două poduri din Rusia, armata ucraineană a aflat despre ascunzătorile de mine și a folosit această informație în avantajul său. Loviturile au avut loc pe 23 august, dar acum au ieșit la iveală detaliile.

Brigada 58 de infanterie motorizată separată a Ucrainei, care a desfășurat operațiunea, a explicat pentru CNN că a decis să examineze mai atent un pod după ce a observat activități neobișnuite în jurul acestuia.

„A devenit clar că se întâmpla ceva acolo. Nu puteam zbura cu o dronă de recunoaștere obișnuită sub pod, deoarece semnalul ar fi dispărut pur și simplu, așa că am zburat cu o dronă FPV, cu fibră optică”, a declarat un reprezentant al brigăzii.

O înregistrare video filmată de dronă arată cum aceasta se apropie de pod și descoperă o grămadă mare de mine antitanc și alte muniții. „Am văzut minele și am lovit”, au adăugat ucrainenii.

A Ukrainian brigade has, with a couple of cheap drones, hit Russian warehouses with mines and… pic.twitter.com/8hQYZKnIeW — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) August 29, 2025

Înregistrarea video se termină brusc când drona lovește stiva de mine. Imaginile filmate de o a doua cameră de la o anumită distanță arată o explozie mare. Televiziunea americană a geolocalizat podul din videoclip în regiunea Belgorod din sudul Rusiei, lângă granița cu Ucraina.

Ukraine blows up two key Russian bridges using Moscow’s own mines and $600 drones pic.twitter.com/9uE9CGS1qi — Chud News Central (@Chud_Central) August 29, 2025

„După aceea, am decis să verificăm celălalt pod. Am constatat că era și el minat și am lovit”, a spus reprezentantul brigăzii, adăugând: „Am descoperit o oportunitate și am profitat de ea”.