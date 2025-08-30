VIDEO Ucraina a distrus două poduri-cheie din Rusia folosind chiar minele inamicului: „Am descoperit o oportunitate și am profitat de ea”
Ucraina a anunțat că a distrus două poduri în Rusia folosind câteva drone ieftine pentru a lovi mine și muniție ascunse acolo de forțele ruse, scrie CNN.
Armata ucraineană a spus că cele două poduri situate lângă granița cu regiunea Harkov din Ucraina erau folosite de armata rusă pentru a-și reaproviziona trupele.
Datorită importanței lor strategice, podurile erau minate, astfel încât armata rusă avea opțiunea de a le arunca în aer în cazul unei ofensive neașteptate Ucrainei.
În cazul celor două poduri din Rusia, armata ucraineană a aflat despre ascunzătorile de mine și a folosit această informație în avantajul său. Loviturile au avut loc pe 23 august, dar acum au ieșit la iveală detaliile.
Brigada 58 de infanterie motorizată separată a Ucrainei, care a desfășurat operațiunea, a explicat pentru CNN că a decis să examineze mai atent un pod după ce a observat activități neobișnuite în jurul acestuia.
„A devenit clar că se întâmpla ceva acolo. Nu puteam zbura cu o dronă de recunoaștere obișnuită sub pod, deoarece semnalul ar fi dispărut pur și simplu, așa că am zburat cu o dronă FPV, cu fibră optică”, a declarat un reprezentant al brigăzii.
O înregistrare video filmată de dronă arată cum aceasta se apropie de pod și descoperă o grămadă mare de mine antitanc și alte muniții. „Am văzut minele și am lovit”, au adăugat ucrainenii.
Înregistrarea video se termină brusc când drona lovește stiva de mine. Imaginile filmate de o a doua cameră de la o anumită distanță arată o explozie mare. Televiziunea americană a geolocalizat podul din videoclip în regiunea Belgorod din sudul Rusiei, lângă granița cu Ucraina.
„După aceea, am decis să verificăm celălalt pod. Am constatat că era și el minat și am lovit”, a spus reprezentantul brigăzii, adăugând: „Am descoperit o oportunitate și am profitat de ea”.