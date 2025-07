VIDEO Ucraina a pierdut un avion Mirage 2000 primit de la Franța. Pilotul s-a catapultat cu succes

Un avion de vânătoare Mirage 2000 furnizat Ucrainei de către Franța s-a prăbușit marți după ce a suferit o defecțiune tehnică în timpul unei misiuni, pilotul reușind să se catapulteze în siguranță, a anunțat armata ucraineană.

Este prima pierdere a unui avion Mirage de când armata ucraineană a început să le primească la începutul acestui an, notează Reuters.

„A avut loc o defecțiune tehnică, pe care pilotul a raportat-o controlorului de zbor”, se arată într-un comunicat armatei postat pe Telegram.

„Pilotul a acționat apoi cu competență, așa cum se așteaptă în situații de criză, și s-a catapultat cu succes. O echipă de salvare l-a găsit pe pilot în stare stabilă. Nu au existat victime la sol”, potrivit sursei citate

Presa ucraineană a scris că incidentul a avut loc în regiunea Volînia, din nord-vestul țării și că avionul decolase de la baza aeriană Dubno.

A French-provided Mirage 2000-5 Fighter Jet operated by the Ukrainian Air Force crashed yesterday in the Volyn Oblast of Western Ukraine, following a technical malfunction after taking off from Dubno Air Base. The pilot was able to successfully eject and was found in stable… pic.twitter.com/tsFP7MDBnX