VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit lângă Londra

O aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit la Aeroportul Southend din Londra, pe coasta de sud-est a Angliei, conform anunțului făcut duminică de poliție, relatează Reuters.

„Rămânem la locul unui incident grav pe Aeroportul Southend”, a declarat poliția din Essex, care a precizat că a fost alertată cu puțin înainte de ora 16:00 (18:00, ora României) cu privire la o posibilă coliziune în care a fost implicat un avion de 12 metri.

Potrivit SkyNews, este vorba despre un avion Beech B200 Super King Air. Site-ul de monitorizare a traficului aerian FlightRadar arată că acesta decolase la 15:48 (17:48, ora României) și trebuia să ajungă în Lelystad, un oraș din Țările de Jos.

🚨⚡A Beech B200 Super King Air crashed shortly after takeoff from London Southend Airport around 4PM local time.



The aircraft was en route to the Netherlands.



As of now fire is under control.#London #Planecrash #Southendairport pic.twitter.com/zd1knLUeuv