VIDEO Un feribot auto cu zeci de oameni la bord a luat foc în largul insulei Mykonos din Grecia
Un incendiu a izbucnit vineri dimineață pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor în largul insulei grecești Mykonos, o destinație turistică populară, relatează Reuters.
Feribotul, care aparține companiei Blue Star Ferries, avea la bord 29 de persoane, dintre care 28 erau membri ai echipajului și un pasager, a anunțat paza de coastă elenă.
O înregistrare video publicată de presa locală pe rețeaua X a surprins o coloană de fum ridicându-se de la o ambarcațiune aflată în larg.
Cel puțin cinci nave ale pazei de coastă și două ambarcațiuni rapide de pompieri au participat la operațiunea de salvare, a precizat paza de coastă.
🔴 Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε φορτηγό πλοίο, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου.— TA NEA (@ta_nea) September 25, 2026
Στο πλοίο βρίσκονται 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γκαράζ του… pic.twitter.com/WCf1dPyIGg
Persoanele aflate la bord nu fuseseră evacuate, dar nu au fost rănite.
Un reprezentant al Blue Star Ferries a confirmat că nimeni nu a fost rănit și că echipajul se străduia să stingă incendiul.