VIDEO Un feribot auto cu zeci de oameni la bord a luat foc în largul insulei Mykonos din Grecia

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor în largul insulei grecești Mykonos, o destinație turistică populară, relatează Reuters.

Feribotul, care aparține companiei Blue Star Ferries, avea la bord 29 de persoane, dintre care 28 erau membri ai echipajului și un pasager, a anunțat paza de coastă elenă.

O înregistrare video publicată de presa locală pe rețeaua X a surprins o coloană de fum ridicându-se de la o ambarcațiune aflată în larg.

Cel puțin cinci nave ale pazei de coastă și două ambarcațiuni rapide de pompieri au participat la operațiunea de salvare, a precizat paza de coastă.

🔴 Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε φορτηγό πλοίο, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου.



Στο πλοίο βρίσκονται 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.



Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γκαράζ του… pic.twitter.com/WCf1dPyIGg — TA NEA (@ta_nea) September 25, 2026

Persoanele aflate la bord nu fuseseră evacuate, dar nu au fost rănite.

Un reprezentant al Blue Star Ferries a confirmat că nimeni nu a fost rănit și că echipajul se străduia să stingă incendiul.