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Actualitate

VIDEO Un feribot auto cu zeci de oameni la bord a luat foc în largul insulei Mykonos din Grecia

Ramona Ciobanu
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Un incendiu a izbucnit vineri dimineață pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor în largul insulei grecești Mykonos, o destinație turistică populară, relatează Reuters.

Feribotul, care aparține companiei Blue Star Ferries, avea la bord 29 de persoane, dintre care 28 erau membri ai echipajului și un pasager, a anunțat paza de coastă elenă.

O înregistrare video publicată de presa locală pe rețeaua X a surprins o coloană de fum ridicându-se de la o ambarcațiune aflată în larg.

Cel puțin cinci nave ale pazei de coastă și două ambarcațiuni rapide de pompieri au participat la operațiunea de salvare, a precizat paza de coastă.

Persoanele aflate la bord nu fuseseră evacuate, dar nu au fost rănite.

Un reprezentant al Blue Star Ferries a confirmat că nimeni nu a fost rănit și că echipajul se străduia să stingă incendiul.